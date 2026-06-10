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«إن شاء الله نحقق إنجازًا جديدًا».. المخرج محمد سامي يدعم منتخب مصر في كأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«إن شاء الله نحقق إنجازًا جديدًا».. المخرج محمد سامي يدعم منتخب مصر في كأس العالم 2026

المخرج محمد سامي
المخرج محمد سامي
سارة عبد الله

وجّه المخرج محمد سامي، الدعم للمنتخب الوطني في بطولة كأس العالم، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وكتب محمد سامي عبر حسابه على فيسبوك: “كل الدعم والثقة في منتخبنا الوطني وإن شاء الله نحقق إنجاز جديد”.

ويستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفنى حسام حسن، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

يشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد غياب، منذ مشاركته الأخيرة في روسيا 2018

يواجه منتخب مصر نظيؤه بلجيكا في الجولة الأولى من المجموعة السابعة بمسابقة كأس العالم 2026، يوم الاثنين 15 يونيو 2026 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

بطولة كأس العالم محمد سامي منتخب مصر

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