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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تامر عبد الحميد: منتخب مصر عنده بدائل لأي لاعب بعد مباراة البرازيل

منتخب مصر
منتخب مصر
محمود محسن

قال الكابتن تامر عبد الحميد، إنّ المنتخب الوطني يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تقديم مستوى قوي أمام المنتخبات الكبرى، مشيرًا إلى أن مواجهة بلجيكا ستكون اختبارًا حقيقيًا لقوة الفريق المصري.


وأضاف في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "إحنا عندنا منتخب جامد، منتخب مصر.. إحنا عندنا منتخب ينافس على أول مجموعة، وبقولها لك عن قناعة، بعد ما اتفرجت.. وأنا بقول لمنتخب مصر كذا، أنا بقول لجمهور مصر كذا”.

وأضاف أن المنتخب الذي ظهر في مواجهة البرازيل يضم عناصر قادرة على التعويض في أي مركز، قائلًا: "منتخب مصر اللي أنا شفته واتفرجت عليه في البرازيل أنا عندي بديل لأي حد، أي 11 يلعبوا من المجموعة اللي اشتركت في ماتش البرازيل بما فيهم حمزة عبد الكريم".
وشدد على أن المنتخب قادر على الفوز على بلجيكا، موضحًا: "نقدر نكسب بلجيكا وعاوز أقولك حاجة بقى، أحلى ماتش تكتيك وكورة هيتعمل قدام بلجيكا… لأن إحنا كمصريين بنعرف نلاعب الأوروبيين المستوى العالي".

 المنتخب المصري يمتلك شخصية قادرة على المنافسة.


واختتم حديثه بالتأكيد على أن كرة القدم تعتمد على الفكر الجماعي وليس الفردية، مؤكدًا أن المنتخب المصري يمتلك شخصية قادرة على المنافسة.

تامر عبد الحميد المنتخب الوطني اللاعبين بلجيكا مصر

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