منتخب مصر يحتفل بعيد ميلاد المهدي سليمان

حرص منتخب مصر على الاحتفال بعيد ميلاد المهدي سليمان حارس مرمي المنتخب خلال الاستعدادات لمواجهة بلجيكا في الجولة الأولي من بطولة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفنى حسام حسن، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

يشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد غياب، منذ مشاركته الأخيرة في روسيا 2018

يواجه منتخب مصر نظيؤه بلجيكا في الجولة الأولى من المجموعة السابعة بمسابقة كأس العالم 2026، يوم الاثنين 15 يونيو 2026 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة