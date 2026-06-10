لن يتعرّض لأي عقوبة .. ممدوح عباس: انفراجة كبيرة في ملفات الزمالك والقيد

أكد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الشرفي، أن النادي لن يتعرّض لأي عقوبة قد تؤثر على مشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الجديد، مشيرًا إلى نجاح الإدارة في إنهاء عدد من الملفات المهمة المتعلقة بإيقاف القيد.

وكشف ممدوح عباس، في تصريحات نقلها الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن 6 قضايا كبرى تسببت في إيقاف قيد نادي الزمالك تم حلها بشكل كامل، مؤكدًا أن مجلس إدارة النادي سيعلن تفاصيل تلك الملفات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف “عباس” أنه لن يكشف أي تفاصيل في الوقت الحالي، موضحًا أن مجلس الإدارة وإدارة الكرة سيتوليان الإعلان عن جميع المستجدات الخاصة بهذه القضايا لجماهير الزمالك خلال الفترة المقبلة.