قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء قبل الامتحان مكتوب.. أفضل الأدعية لتيسير الإجابة وعدم النسيان
حالة طوارئ في نيوزيلندا بعد وصول أمواج بارتفاع 11 مترا إلى الساحل الجنوبي
الجهاز الفني لمنتخب السعودية يُعلن التشكيل الرسمي لمُواجهة السنغال الودية
رسالة تفاؤل.. ممدوح عباس يُطمئن جماهير الزمالك بشأن الأزمات المالية والعقوبات
لن يتعرّض لأي عقوبة .. ممدوح عباس: انفراجة كبيرة في ملفات الزمالك والقيد
ترامب يُشعل المُواجهة .. غارات أمريكية على إيران بأوامر مباشرة من البيت الأبيض
سقوط صانع محتوي يُسجّل أغاني خادشة للحياء ويُروّج إلى تعاطي المخدرات
اندلاع أعمال عنف في «بلفاست» بأيرلندا الشمالية على خلفية حادث طعــن.. واعتقال مشتبه به
تدريبات استشفائية وبدنية للاعبي منتخب مصر بفندق الإقامة .. صور
الاتحاد السنغالي يكشف حقيقة فيديو تفتيش اللاعبين في المطار
بديل محمد صلاح .. صراع مُشتعل بين ليفربول ومانشستر سيتي على نجم الدوري الألماني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لن يتعرّض لأي عقوبة .. ممدوح عباس: انفراجة كبيرة في ملفات الزمالك والقيد

ممدوح عباس
ممدوح عباس
سارة عبد الله

أكد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الشرفي، أن النادي لن يتعرّض لأي عقوبة قد تؤثر على مشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الجديد، مشيرًا إلى نجاح الإدارة في إنهاء عدد من الملفات المهمة المتعلقة بإيقاف القيد.

وكشف ممدوح عباس، في تصريحات نقلها الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن 6 قضايا كبرى تسببت في إيقاف قيد نادي الزمالك تم حلها بشكل كامل، مؤكدًا أن مجلس إدارة النادي سيعلن تفاصيل تلك الملفات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف “عباس” أنه لن يكشف أي تفاصيل في الوقت الحالي، موضحًا أن مجلس الإدارة وإدارة الكرة سيتوليان الإعلان عن جميع المستجدات الخاصة بهذه القضايا لجماهير الزمالك خلال الفترة المقبلة.

نادي الزمالك ممدوح عباس الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

منتخب إيران

في ذكرى عاشوراء.. طلب مثير من إيران لـ فيفا في مباراة مصر بالمونديال

مشغولات ذهبية

انهيار تاريخي.. أسعار الذهب تواصل النزيف وعيار 21 يتراجع بقوة

اسعار البيض اليوم

بعد انخفاض سعره.. أفضل طريقة لتخزين البيض فترة طويلة

"بيزنس الموت".. شكاوى من استغلال الأهالي بين ثلاجات المستشفيات وفتح المدافن

بيزنس الموت في مصر.. شبكة رسوم خفية للربح من أحزان الأسر

الطماطم

هبوط تاريخي في أسعار الطماطم.. والكيلو يسجل مفاجأة جديدة

ترشيحاتنا

الحلافات الزوجية

الفضل والمودة.. أمين الإفتاء: الإسلام وضع منهجا واضحا لإدارة الخلافات الزوجية

دار الإفتاء

هل على الزوجة إثم إذا شعرت بثقل عند الاستيقاظ لصلاة الفجر؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

هل يجوز الصلاة في القطار عند دخول الوقت؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

بالصور

طريقة عمل شاي الكرك الأصلي في المنزل.. مشروب هندي بنكهة خليجية

طريقة عمل شاي الكرك
طريقة عمل شاي الكرك
طريقة عمل شاي الكرك

أمل جديد لمرضى السكتة الدماغية .. تقنية بسيطة تحسن حركة الذراع واليدين بعد الإصابة بسنوات

تحفيز الحبل الشوكي كهربائيًا يعيد جزءًا من القدرة الحركية للمصابين بالسكتة الدماغية
تحفيز الحبل الشوكي كهربائيًا يعيد جزءًا من القدرة الحركية للمصابين بالسكتة الدماغية
تحفيز الحبل الشوكي كهربائيًا يعيد جزءًا من القدرة الحركية للمصابين بالسكتة الدماغية

دراسة صادمة: السجائر الإلكترونية تغيّر الجينات المرتبطة بالأمراض المزمنة

تأثيرات بيولوجية خطيرة للتدخين الإلكتروني
تأثيرات بيولوجية خطيرة للتدخين الإلكتروني
تأثيرات بيولوجية خطيرة للتدخين الإلكتروني

نجوم وأبطال فيلم القصص في العرض الخاص.. صور

فيلم القصص
فيلم القصص
فيلم القصص

فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

الأفضل اللحم أم الدجاج.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد