تدريبات استشفائية وبدنية للاعبي منتخب مصر بفندق الإقامة .. صور

خاض لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم، أمس الثلاثاء، تدريبات بدنية في الچيم، وكذلك تدريبات استشفائية بفندق الإقامة، بمدينة سبوكين بولاية واشنطن، بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي ذلك، في إطار استعداد المنتخب الوطني، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، لمباراة بلجيكا الأولى في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، والمقرر لها يوم 15 يونيو الحالي.

وكان قد أجرى في وقت سابق لاعبو منتخب مصر، المتواجدون في مدينة سبوكين بالولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة فى بطولة كأس العالم 2026، تحليلاً لكشف المنشطات، حيث تواجد وفد طبي من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقام بعمل تحليل لعدد من اللاعبين، وجاء الاختيار بشكل عشوائي.

ومن المتعارف عليه أن زيارة لجنة المنشطات للمنتخبات تكون بغير ترتيب مسبق لأخذ عينات من اللاعبين في أي وقت، قبل وخلال البطولات.