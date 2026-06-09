حلمنا اتحقق.. كريم حافظ ينشر صورا تجمعه بـ زيزو منذ الطفولة

شارك كريم حافظ نجم منتخب مصر صورا تجمعه بالاعب أحمد سيد زيزو منذ الطفولة قبل أن يشاركا سويا مع المنتخب في كأس العالم،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و علق كريم حافظ علي الصور كاتبا:حلمنا أتحقق.

وخضع عدد من لاعبي منتخب مصر لإجراءات الكشف عن المنشطات داخل مقر إقامة البعثة في مدينة سبوكين الأمريكية، ضمن البروتوكولات المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وشهد معسكر الفراعنة حضور وفد طبي تابع لـ"فيفا"، حيث تم اختيار مجموعة من اللاعبين بشكل عشوائي لإجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالكشف عن المنشطات، وذلك في إطار الإجراءات الرقابية المعتادة التي تسبق البطولات الكبرى.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وسط طموحات بتحقيق انطلاقة قوية في البطولة.