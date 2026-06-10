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بديل محمد صلاح .. صراع مُشتعل بين ليفربول ومانشستر سيتي على نجم الدوري الألماني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بديل محمد صلاح .. صراع مُشتعل بين ليفربول ومانشستر سيتي على نجم الدوري الألماني

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

يواصل نادي ليفربول تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية من أجل التعاقد مع لاعب هجومي بارز، في إطار خطة لتعويض رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف الفريق الإنجليزي مع نهاية عقده هذا الصيف.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي لايبزيج الألماني لن يفرط بسهولة في خدمات لاعبه الشاب يان ديوماندي، الذي بات هدفًا لعدد من كبار أندية أوروبا، وعلى رأسها ليفربول، حيث يعتزم النادي الألماني فتح باب التفاوض فقط في حال تلقي عروض تتجاوز 130 مليون يورو.

وبحسب الصحفي جيانلوكا دي مارزيو، فإن مستقبل ديوماندي سيكون محصورًا بين الانتقال إلى ليفربول أو مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل اهتمام قوي من الناديين بضمه.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية، نقلًا عن دي مارزيو، أن ليفربول يضع ديوماندي ضمن أولوياته لتعويض محمد صلاح، إلا أنه يواجه منافسة مباشرة من مانشستر سيتي، الذي أبدى مدربه إنزو ماريسكا إعجابًا كبيرًا باللاعب، ويعتبره الخيار الأول لتدعيم الخط الهجومي.

وأضافت التقارير أن اللاعب يحظى أيضًا باهتمام من باريس سان جيرمان، غير أن المؤشرات تشير إلى أن وجهته الأقرب ستكون نحو الدوري الإنجليزي الممتاز، بين ليفربول ومانشستر سيتي تحديدًا.

ومع اقتراب رحيل محمد صلاح، يسعى ليفربول إلى حسم ملف التعاقدات الهجومية مبكرًا، ويُعد ديوماندي أحد أبرز المرشحين لقيادة الخط الأمامي في مرحلة ما بعد النجم المصري داخل "أنفيلد".

ليفربول محمد صلاح مانشستر سيتي

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