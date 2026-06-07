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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ممدوح عباس يحسم الجدل حول المساهمة الدولارية في رفع إيقاف القيد عن الزمالك

ممدوح عباس
ممدوح عباس
قسم الرياضة

علق الإعلامي محمد طارق أضا على نفي ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، وجود أي نية لتقديم تبرعات دولارية من أجل حل أزمة إيقاف القيد داخل النادي.

وقال محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»:"قلنا في وقت سابق إن ممدوح عباس قد يساهم في دعم نادي الزمالك في بعض الملفات، سواء في التعاقدات أو غيرها، لكنه لن يدفع أموالًا لحل أزمة إيقاف القيد".

موقف ممدوح عباس

واستعرض أضا ما نشره ممدوح عباس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، والذي قال فيه:"مصادر نادي الزمالك التي أعلنت أنني سأساهم بمبلغ دولاري لحل أزمة التعاقدات في النادي أؤكد أنها مصادر كاذبة، وأرجو من الجميع عدم الزج باسمي في مشاكل النادي، وحين أساهم سأعلن ذلك".


ويعاني نادي الزمالك من أزمة إيقاف قيد مفروضة من جانب «فيفا» بسبب ما يقارب 18 قضية متعلقة بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين، إلى جانب إيقاف قيد تأديبي على خلفية مستحقات مالية تخص اللاعب صلاح مصدق.

محمد طارق ممدوح عباس الزمالك محمد طارق أضا

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