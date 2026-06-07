كفوا عن الزج باسمي في أزمات الزمالك.. ممدوح عباس: لم أتعهد بدفع أي مبالغ دولارية للنادي

أثار رجل الأعمال ورئيس نادي الزمالك الأسبق ممدوح عباس حالة من الجدل، بعدما خرج بتصريح حاسم للرد على الأنباء المتداولة بشأن تدخله ماليا لحل أزمة التعاقدات داخل القلعة البيضاء.

وأكد عباس أن كل ما يتم تداوله عن مساهمته بمبلغ دولاري لدعم النادي وإبرام صفقات جديدة لا أساس له من الصحة.



وقال عباس في رسالته عبر فيسبوك:مصادر نادي الزمالك التي أعلنت أنني سأساهم بمبلغ دولاري لحل أزمة التعاقدات في نادي الزمالك اؤكد انها مصادر كاذبة و ارجو من الجميع ان يكفوا عن حشر اسمي في مشاكل نادي الزمالك و حين اساهم سأعلن هذا.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود تحركات واتصالات جارية بين مسؤولي النادي وعبد الحميد معالي، لاعب الفريق السابق، خلال الساعات الماضية، بهدف التوصل إلى اتفاق لتسوية مستحقاته المالية المتأخرة.

ويحاول الزمالك الوصول إلى صيغة تفاهم مع اللاعب تقضي بجدولة المبالغ المستحقة، والتي تُقدر بنحو 900 ألف دولار، وذلك بعد أن كان قد فسخ عقده مع النادي وتقدم بشكوى رسمية للمطالبة بحقوقه المالية.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي إدارة الزمالك لإنهاء جميع القضايا المرفوعة ضد النادي، من أجل الحصول على الرخصة الأفريقية، بالإضافة إلى حل أزمة إيقاف القيد.