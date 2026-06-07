بيتكوفيتش يمدد تعاقده مع الجزائر حتى 2028

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تمديد تعاقده مع السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الأول، ليستمر في قيادة ثعالب الصحراء.

ووقع بيتكوفيتش، عقدًا مع الاتحاد الجزائري، حتى صيف 2028

وتولى بيتكوفيتش تدريب الجزائر في فبراير 2024، بعقد ينتهي عقب نهائيات كأس العالم 2026.

وأصدر الاتحاد الجزائري، بيانًا رسميًا، كشف فيه أن المدرب سيستمر حتى نهاية يوليو 2028.

أرقام بيتكوفيتش

وقاد بيتكوفيتش الجزائر في 28 مباراة، حقق فيهم 21 انتصارًا مقابل 4 تعادلات و3 هزائم فقط.

وكان المنتخب الجزائري يحتل المركز 43 عالميًا والسابع إفريقيًا، قبل أن يرتقي إلى المركز 28 عالميًا والـ4 إفريقيًا عند تولي بيتكوفيتش.

ويستعد منتخب الجزائر للمشاركة في كأس العالم 2026، حيث يتواجد في مجموعة تضم منتخبات الأرجنتين والنمسا والأردن.