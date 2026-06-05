مصرع حوالي 50 مواطنا من النيجر عطشا في الصحراء الكبرى بالقرب من الجزائر

أفادت تقارير إعلامية بمصرع حوالي 50 مواطنا من النيجر عطشا في الصحراء الكبرى بالقرب من الحدود مع الجزائر بعد تعطل الشاحنة التي كانوا يستقلونها.

وفي وقت سابق ؛ عثرت قوات الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن الوطني على الحدود مع مالي على ثماني جثث لأشخاص لقوا مصرعهم عطشا في صحراء تنزروفت الواقعة بين بيكا 200 التي تربط مدينة رجان وبرج باجى مختار الحدودية بولاية أدرار.



وأفادت الأنباء الواردة بأن هؤلاء الأشخاص ضلوا طريقهم فى صحراء تنزروفت إثر محاولة أحدهم ـ وهو من جنسية جزائرية ـ تهريب عدد من الماليين المخالفين لنظام الإقامة مما أدى إلى مصرعهم بعد نفاد المؤونة والمائة .



وعثر على هذه الجثث في حالة تعفن وتم نقلها بطائرة عمودية تابعة للجيش الوطني الشعبي .



