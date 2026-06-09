أيمن يونس يشيد بممدوح عباس: أفعاله مع الزمالك تتحدث عن نفسها

علق ايمن يونس نجم الزمالك السابق على دور رجل الأعمال ممدوح عباس مع نادي الزمالك.

وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي اكس :٠ اللي بيعمله الاستاذ ممدوح عباس لنادي الزمالك مافيش حد في العالم كله مهمي كان حبه وانتماءه يقدر يعمل ربع اللي بيعمله الزملكاوي الصميم الاصيل ممدوح عباس لناديه..فعلا الناس أفعال مش أقوال..وهو ملك افعال الخير كلها لنادينا..تحيه تقدير واحترام وحب من كل زملكاوي حقيقي.



وفي سياق آخر كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف إدارة القلعة البيضاء من مستقبل مدافع الفريق حسام عبد المجيد، في ظل اهتمام عدد من الأندية الخارجية بالحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك لا تمانع فكرة رحيل اللاعب للاحتراف الخارجي عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، خاصة بعد الوعود التي حصل عليها اللاعب سابقًا بدراسة عروض الاحتراف المناسبة عقب نهاية الموسم.

وأضاف أن وكيل أعمال حسام عبد المجيد تلقى بالفعل عددًا من العروض الأوروبية خلال الفترة الماضية، إلا أنه يترقب وصول عروض أخرى بعد انتهاء منافسات كأس العالم، على أمل الحصول على فرصة احترافية تلبي طموحات اللاعب والنادي.