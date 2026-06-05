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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المرشح لرئاسة ريال مدريد: كلوب سيكون المدرب الجديد لـ الملكي

كلوب
كلوب
قسم الرياضة

تعهد إنريكي ريكيلمي، المرشح لرئاسة نادي ريال مدريد الإسباني، بتولي يورجن كلوب- المدرب السابق لفريق ليفربول الإنجليزي- تدريب الفريق الأول في الموسم الجديد؛ حال فوزه بالانتخابات.

وأوضح إنريكي ريكيلمي، في بيان، أن القرارات الرياضية داخل ريال مدريد يجب أن تصدر عن أهل الاختصاص، مشيرًا إلى أن الأسطورة راؤول جونزاليس بلانكو هو من يتولى منصب المدير الرياضي في مشروعه الانتخابي.

وأضاف أن راؤول يعمل بقوة على بناء مشروع يعتمد على قطاع الناشئين كركيزة أساسية للنادي.

وأكد ريكيلمي، أن راؤول جونزاليس استقر على اسم واحد فقط ليتولى تدريب ريال مدريد، وهو الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول الإنجليزي. 


مدرب ريال مدريد 

ووصف البيان، كلوب، بأنه قائد استثنائي نجح في إعادة ليفربول إلى قمة أوروبا وإنجلترا، وقاد بوروسيا دورتموند للتتويج بالبطولات أمام عمالقة المال.

وأشار المرشح الرئاسي إلى علمه بأن يورجن كلوب صرح علنًا بعدم رغبته في العودة إلى التدريب في الوقت الحالي ورفضه عروضًا كثيرة، لكنه شدد على أن تحدي ريال مدريد يظل مختلفاً تمامًا.

وتعهد ريكيلمي أنه في حال حصوله على ثقة أعضاء النادي في الانتخابات؛ فإن راؤول جونزاليس سيتواصل رسميًا وشخصياً مع يورجن كلوب يوم الإثنين  8 يونيو، لإبلاغه بالمشروع الرياضي ورغبة النادي في قيادته للمرحلة الجديدة.

إنريكي ريكيلمي ريال مدريد يورجن كلوب

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