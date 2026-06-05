مرشح رئاسة ريال مدريد يهاجم فلورنتينو بيريز.. ويعد بمدرب عالمي

أثار إنريكي ريكيلمي، المرشح لرئاسة ريال مدريد، حالة من الجدل قبل أيام قليلة من الانتخابات، بعدما كشف عن تفاصيل مشروعه الانتخابي، معلنًا انضمام أسطورة النادي فيسنتي ديل بوسكي إلى فريق عمله، إلى جانب إطلاق وعود قوية تتعلق بمستقبل الفريق.

وخلال ظهوره في إذاعة راديو ماركا، أوضح ريكيلمي أن قراره بالترشح جاء في الأساس لمنع بيع النادي والحفاظ على ملكيته للأعضاء، مؤكدًا أنه التقى بعدد كبير من روابط المشجعين في مختلف أنحاء إسبانيا واستمع إلى مطالبهم المتعلقة بحقوق أعضاء النادي.

وقال ريكيلمي: "ترشحت في البداية لمنع بيع النادي، ثم انضم إلى المشروع أشخاص رائعون، وأشعر أن هناك الكثير من الحقوق التي فقدها الأعضاء خلال السنوات الأخيرة، وسأقاتل من أجل استعادتها".

مدرب جديد قبل الانتخابات

وكشف المرشح لرئاسة ريال مدريد أنه يعمل على حسم ملف المدير الفني الجديد، مشيرًا إلى أنه يأمل في الإعلان عن الاسم قبل يوم الأحد.

وأضاف: "نتحدث عن مدرب كبير يملك خبرات واسعة في الدوريات الكبرى ودوري أبطال أوروبا، لأن ريال مدريد ليس مكانًا للتجارب".

وعند سؤاله عن إمكانية عودة جوزيه مورينيو، أكد أن المدرب البرتغالي يعد من الأسماء التاريخية في عالم التدريب، لكنه لا يتناسب مع المشروع الرياضي الذي يسعى لتطبيقه.

وعد بضم هالاند ورودريجو

وفي أبرز تصريحاته، تعهد ريكيلمي بالتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند والبرازيلي رودريجو لاعب مانشستر سيتي، حال فوزه برئاسة النادي.

وقال: "إذا أصبحت رئيسًا لريال مدريد، فإن هالاند ورودريجو سيرتديان قميص النادي".

وأوضح أنه وضع ضمانات موثقة لدى كاتب العدل تتضمن الحفاظ على ملكية النادي للأعضاء بنسبة 100%، بالإضافة إلى تعهد شخصي بتحمل رسوم عضوية 100 ألف عضو من أمواله الخاصة إذا لم يلتزم بالوعود التي أعلنها خلال حملته الانتخابية.

كما كشف أن العمل على صفقة هالاند بدأ منذ عام 2021 بالتعاون مع وكيل الأعمال الراحل مينو رايولا عندما كان اللاعب يدافع عن ألوان بوروسيا دورتموند.

هجوم على فلورنتينو بيريز

وفي سياق آخر، وجه ريكيلمي انتقادات حادة إلى رئيس النادي الحالي فلورنتينو بيريز، متهمًا إياه برفض إجراء مناظرة انتخابية بين المرشحين.

وقال: "بيريز يرفض المناظرة وربما يشعر بالتوتر، كنت أتمنى مواجهة فلورنتينو الذي عرفه الجميع قبل سنوات، وليس النسخة الحالية التي تهاجمني وتشن حملات تشويه ضدي".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حملته الانتخابية تواجه ضغوطًا كبيرة وحملات مضادة، لكنه يواصل العمل على تقديم مشروع متكامل يهدف إلى إعادة ريال مدريد إلى صدارة المنافسة العالمية خلال السنوات المقبلة.