تقارير تكشف عن النجم المنتظر.. بيريز يخطط لصفقة تاريخية في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن هوية النجم الذي يُنتظر أن يكون محور المشروع الرياضي الجديد لرئيس ريال مدريد الحالي فلورنتينو بيريز، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل، والتي يواجه خلالها منافسه إنريكي ريكيلمي.

ووفقاً لما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تضع الجناح الفرنسي مايكل أوليس، لاعب بايرن ميونخ الألماني، على رأس أولوياتها خلال فترة الانتقالات المقبلة، حيث تستعد لتقديم عرض تصل قيمته إلى 150 مليون يورو من أجل التعاقد معه.

وأشارت الصحيفة إلى أن إتمام الصفقة لن يكون سهلاً، في ظل الاستقرار المالي الذي يتمتع به نادي بايرن ميونخ وعدم وجود حاجة ملحة لديه لبيع أحد نجومه البارزين.

وحسب التقرير، يعتزم فلورنتينو بيريز التحرك رسمياً لحسم الصفقة وتقديم العرض المنتظر يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في حال فوزه بولاية جديدة على رأس النادي الملكي خلال الانتخابات المرتقبة.

ويقدم أوليس مستويات مميزة مع بايرن ميونخ في مركز الجناح الأيمن، ما جعله أحد أبرز الأهداف التي يسعى ريال مدريد للتعاقد معها. وفي حال نجاح الصفقة، سيصبح اللاعب الفرنسي الأغلى في تاريخ النادي الإسباني.

وأكدت صحيفة "جارديان" البريطانية ما ورد في تقرير "آس"، مشيرة إلى أن إعادة انتخاب فلورنتينو بيريز ستتبعها مباشرة محاولة رسمية من ريال مدريد للتعاقد مع أوليس مقابل 150 مليون يورو.