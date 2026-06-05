استعدادًا لودية البرازيل.. الفراعنة يجرون المران الرئيسي باستاد هانتينجتون بانك

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، مرانه الرئيسي على استاد هانتينجتون بانك في بمدينة كليفلاند الأمريكية، والذي يستضيف المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب البرازيل.

وتأتي المباراة ضمن برنامج إعداد الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026، في إطار معسكره المقام حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

موعد المران الرئيسي

ومن المقرر أن ينطلق مران منتخب مصر في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت ولاية أوهايو الأمريكية، الثانية عشرة والنصف صباح السبت بتوقيت القاهرة، وذلك على الملعب المستضيف للمباراة.

استعدادات قوية قبل مواجهة البرازيل

ويعمل الجهاز الفني لمنتخب مصر على تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل اللقاء المرتقب، الذي يُقام فجر الأحد في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير باعتبارها واحدة من أقوى تجارب الإعداد قبل المونديال.

ويأمل الجهاز الفني في تحقيق أقصى استفادة فنية من المواجهة، سواء على مستوى الأداء أو اختبار الجاهزية البدنية والتكتيكية للعناصر الأساسية.