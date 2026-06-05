قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزل تاني.. الذهب يفقد 60 جنيهًا بعد ساعات من التداول
جيش الاحتلال: مقتل أكثر من 125 شخصا في جنوب لبنان واعتقال 60 مطلوبا بالضفة الغربية
فيفا يحظر «الفوفوزيلا» وأدوات التشجيع المزعجة في كأس العالم 2026
فرصة جديدة لحجز شقة العمر.. تفاصيل طرح سكن لكل المصريين 9 بالتقسيط حتى 30 عامًا
استعدادًا لودية البرازيل.. الفراعنة يجرون المران الرئيسي باستاد هانتينجتون بانك
عيار 21 يخسر أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب
دبلوماسي سابق: مصر لا تقبل أي تهديد للدول العربية والأمن القومي العربي لا يتجزأ
هل يتم إلغاء بطاقات التموين؟.. تصريحات رسمية تكشف خطة الدعم النقدي
القضاء على بؤرة إجرامية بقنا.. مصرع 7 من عناصرها وإصابة اثنين من قوات الشرطة
7 مواهب شابة تقتحم مونديال 2026.. وحمزة عبد الكريم يتصدر قائمة النجوم
الداخلية: مصرع 7 عناصر إجرامية وإصابة 2 من الشرطة في تبادل إطلاق النار بقنا
البروفة الأخيرة قبل المونديال.. موعد مباراة مصر والبرازيل الودية والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استعدادًا لودية البرازيل.. الفراعنة يجرون المران الرئيسي باستاد هانتينجتون بانك

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، مرانه الرئيسي على استاد هانتينجتون بانك في بمدينة كليفلاند الأمريكية، والذي يستضيف المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب البرازيل.

وتأتي المباراة ضمن برنامج إعداد الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026، في إطار معسكره المقام حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

موعد المران الرئيسي

ومن المقرر أن ينطلق مران منتخب مصر في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت ولاية أوهايو الأمريكية، الثانية عشرة والنصف صباح السبت بتوقيت القاهرة، وذلك على الملعب المستضيف للمباراة.

استعدادات قوية قبل مواجهة البرازيل

ويعمل الجهاز الفني لمنتخب مصر على تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل اللقاء المرتقب، الذي يُقام فجر الأحد في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير باعتبارها واحدة من أقوى تجارب الإعداد قبل المونديال.

ويأمل الجهاز الفني في تحقيق أقصى استفادة فنية من المواجهة، سواء على مستوى الأداء أو اختبار الجاهزية البدنية والتكتيكية للعناصر الأساسية.

منتخب مصر حسام حسن كليفلاند الأمريكية منتخب البرازيل البرازيل كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟

هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أشهر كريم للجلد .. هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

ذهب

اشتري ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم الجمعة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 يونيو.. عيار 21 بكام؟

امتحانات

مصدر بتعليم الجيزة: إعلان نتيجة صفوف النقل خلال ساعات وإتاحتها على موقع المديرية

تظلمات بطاقة التموين

6 خطوات لعودة بطاقة التموين بعد الحذف.. تظلمات التموين 2026

ترشيحاتنا

النقض إبراهيم عبدالعزيز سعودي أمينًا مساعدًا للجنة

إبراهيم سعودي أمينا مساعدا للجنة التشريعية بحزب مستقبل وطن

التأمينات الاجتماعية

برلمانية العدل تطالب بخطة واضحة لإنهاء أزمة التأمينات وتحذر من التقليل من معاناة المتضررين

حزب مستقبل وطن

محمد رمضان أمينًا مساعدًا للاستثمار المركزية بمستقبل وطن

بالصور

لماذا يتم تجاهل اضطراب ADHD لدى الفتيات؟.. تعرف على الأسباب والأعراض الخفية

أعراض ADHD عند البنات تختلف عن الأولاد
أعراض ADHD عند البنات تختلف عن الأولاد
أعراض ADHD عند البنات تختلف عن الأولاد

فستان كاجوال.. إنجي المقدم تبهر متابعيها

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

أحمد سعد عن تعليق حلق في لحيته: مبعملش حاجة حرام.. خاص

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

لوك مختلف.. درة تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

فيديو

أرخص مقاتلة شبحية في العالم

أرخص مقاتلة شبحية في العالم.. هل تنجح روسيا في الرهان؟

كهربا

كهربا يفجر مفاجآت مدوية.. ويتحدث عن مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وكواليس احتجازه في الكويت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد