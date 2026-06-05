توتنهام يعلن تعاقده مع لاعب ليفربول رسميا

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع الظهير الأيسر أندي روبرتسون في صفقة انتقال حر، وذلك بعد رحيل اللاعب الدولي الأسكتلندي عن ليفربول بنهاية عقده.

غادر اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا ليفربول بعد تسع سنوات قضاها مع الفريق، فاز خلالها بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مرتين، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، متوجًا باللقب عام 2019.

قال روبرتو دي زيربي، مدرب توتنهام، في بيان: "أندي شخصٌ أُعجب به منذ سنوات، وسيُضيف إلى فريقنا مهارات فنية وخبرة وقيادة وعقلية استثنائية".

وأضاف: "إنه لاعبٌ فائزٌ مُحنّك على أعلى المستويات لفترة طويلة، ويمكنه أن يكون إضافةً قيّمةً لنا داخل الملعب وخارجه. أتطلع بشوقٍ للعمل معه ورؤية أثره الإيجابي على كل من حوله".

لاعب ليفربول

اشتهر روبرتسون بحيويته وقدرته على التأثير في الثلث الهجومي الأخير، وقد أعاد تعريف دور الظهير الهجومي تحت قيادة يورجن كلوب.