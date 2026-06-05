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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب مانشستر سيتي على رادار ريال مدريد.. والانتخابات تحسم الصفقة

بيريز
بيريز
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مستقبل تحركات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية سيتأثر بشكل كبير بنتائج الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال الأيام المقبلة، حيث ستحدد الإدارة الجديدة أولويات النادي وخططه للموسم القادم.

وبحسب التقارير، يضع ريال مدريد تدعيم خط الدفاع على رأس أولوياته، في ظل سعي النادي لتعزيز صفوفه بعدد من الأسماء البارزة القادرة على تقديم الإضافة المطلوبة.

ويبرز المدافع الكرواتي يوشكو جفارديول، لاعب مانشستر سيتي، كأحد أبرز الأهداف المطروحة على طاولة النادي الملكي، خاصة في ظل اقتناع مسؤولي ريال مدريد بإمكاناته الفنية وقدرته على تقديم الإضافة للخط الخلفي.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب يرحب بفكرة الانتقال إلى ريال مدريد، كما يدرك النادي الإسباني رغبة المدافع الكرواتي في ارتداء القميص الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ورغم اهتمام ريال مدريد الجاد بإتمام الصفقة، فإن الموقف النهائي سيعتمد بشكل كبير على المطالب المالية لمانشستر سيتي، الذي يتمسك بأحد أبرز مدافعيه، خاصة بعد ارتفاع قيمته السوقية خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت التقارير أن إدارة ريال مدريد لن تدخل في مزايدات مالية مبالغ فيها، حيث تسعى لإبرام الصفقة وفق شروط اقتصادية مناسبة دون تجاوز السقف المحدد للإنفاق.

ويحظى جفارديول بإعجاب كبير داخل أروقة النادي الملكي، نظرًا لقدرته على اللعب في أكثر من مركز دفاعي، سواء في قلب الدفاع أو كظهير أيسر، إلى جانب امتلاكه خبرات كبيرة على أعلى المستويات الأوروبية والدولية.

وفي الوقت نفسه، يواصل مانشستر سيتي محاولاته للحفاظ على اللاعب من خلال العمل على تمديد عقده، في ظل تبقي عامين على نهاية ارتباطه الحالي بالنادي الإنجليزي.

ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة تطورات جديدة في ملف جفارديول، خاصة بعد حسم ملف الانتخابات داخل ريال مدريد وتحديد استراتيجية النادي في سوق الانتقالات الصيفية.

مانشستر سيتي ريال مدريد بيريز

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