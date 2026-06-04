شوقي غريب: تثبيت التشكيل ضرورة قبل المونديال.. وطريقة إسبانيا مستمرة أمام البرازيل

أكد شوقي غريب نجم الكرة المصرية السابق، أهمية تثبيت التشكيل خلال لقاء البرازيل قبل خوض منافسات كأس العالم، مشددًا على ضرورة الوصول لأعلى درجات الانسجام والاستقرار الفني.

وقال غريب، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن المدير الفني حسام حسن ثبت الخطة التي يخوض بها المباريات، وهو ما ظهر بوضوح في لقاء إسبانيا الودي، مؤكدًا أنها نفس الطريقة التي سيعتمد عليها أمام البرازيل.

وأوضح أن هناك استقرارًا واضحًا في الخط الخلفي بداية من مصطفى شوبير، وأمامه الرباعي أحمد فتوح، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، محمد هاني، وفي الوسط مروان عطية ومهند لاشين، وهي توليفة تمنح أفضلية دفاعية وتأمينًا قويًا نظرًا لقدراتهم.

وأضاف أن أمامهم إمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه، ثم الثنائي الهجومي عمر مرموش ومحمد صلاح، مؤكدًا أن هذه الطريقة تم تجربتها أكثر من مرة، سواء في كأس الأمم الأفريقية أو خلال اللقاءات الودية.

وأشار غريب إلى أن أحمد فتوح كان من أفضل العناصر الدفاعية في مباراة إسبانيا، مع الاستفادة من تحركات إمام عاشور ومحمد هاني، واستغلال انطلاقات محمد صلاح وعمر مرموش في التحول الهجومي.

وحذر من التهاون في الارتداد الدفاعي، مؤكدًا أن المنتخب يجب أن يدافع كوحدة واحدة، خاصة أن الخطأ في كأس العالم سيكون مكلفًا للغاية، موضحًا أن الأخطاء الدفاعية واردة في كرة القدم لكنه لا يخشى منها بقدر تخوفه من فقدان الالتزام الجماعي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حسام حسن يعتمد على تكوين «بلوكات» لإغلاق المساحات وتقليل فرص ارتكاب الأخطاء، وهي الطريقة التي نجحت في لقاء إسبانيا وعدد من مواجهات أفريقيا الأخيرة.