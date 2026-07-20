الجمل: إعداد القيادات هو الاستثمار الحقيقي لمستقبل التنظيم النقابي

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن إعداد وتأهيل القيادات النقابية يمثل الاستثمار الحقيقي الذي يضمن قوة التنظيم النقابي واستمراره، مشددًا على أن مستقبل أي تنظيم لا يصنعه إلا الإنسان، وأن القيادة مسؤولية وأمانة تقوم على الإخلاص وخدمة الناس، وليس على المناصب والألقاب.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الأول لتأهيل الكوادر النقابية، الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، خلال الفترة من 20 إلى 22 يوليو 2026 بالقاهرة، بمشاركة عدد من القيادات النقابية والشباب.

وقال الجمل، إن القائد النقابي الحقيقي هو من يحسن الاستماع، ويحترم القانون، ويؤمن بالحوار، ويكون قدوة في أخلاقه وسلوكه، مؤكدًا أن ثقة العامل هي أغلى ما يمكن أن يحظى به أي قائد، وأن الحفاظ عليها هو أساس النجاح في العمل النقابي.

إعداد وتأهيل القيادات النقابية

وأشار إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، منذ تأسيسه عام 1957، ظل شريكًا في مسيرة البناء والتنمية، وصوتًا معبرًا عن العمال، وسندًا للدولة المصرية في مختلف المراحل، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا التاريخ يتطلب إعداد جيل جديد من القيادات النقابية يمتلك الوعي والعلم والخبرة.

وأوضح رئيس الاتحاد أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي في تنفيذ مشروعات قومية كبرى وبناء الجمهورية الجديدة، وهو ما يضاعف مسؤولية التنظيم النقابي في إعداد كوادر قادرة على الجمع بين الدفاع عن حقوق العمال ودعم الإنتاج والتنمية.

ووجّه الجمل رسالة إلى المشاركين، دعاهم فيها إلى أن يكون كل منهم سفيرًا للاتحاد العام في موقع عمله، وأن يجعل مصلحة العامل والوطن فوق أي اعتبار، مؤكدًا أن التنظيمات العظيمة تُبنى بالإنسان، وأن شباب الحركة النقابية هم أهم استثمار يملكه الاتحاد العام.

واختتم كلمته بالتأكيد على ثقته في شباب التنظيم النقابي، معربًا عن يقينه بأن بينهم من سيواصل مسيرة الحركة النقابية المصرية بكل إخلاص، وسيكون خير سند لعمال مصر وشريكًا فاعلًا في بناء الجمهورية الجديدة.