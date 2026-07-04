قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليس لي حاجة في بطاقة التموين فهل يجوز إعطائها لآخر للاستفادة منها؟.. دار الإفتاء ترد
رسميا.. الأهلي السعودي يعلن رحيل رياض محرز
وزيرة الصحة الفرنسية تعلن تعافي أول مصاب بـ إيبولا في بلادها
المفاوضات مع إيران تتقدم.. ومحادثات الدوحة تدفع العلاقات نحو مسار إيجابي
بعد حذف محامين من بطاقات التموين.. عضو بالنقابة: نطالب بمراجعة قواعد الاستبعاد
لبنان: عودة 400 ألف نازح للجنوب.. والحكومة تستعد لإطلاق خطة الإعمار
إبراهيم حسن: إحنا مش شايفين ميسي عندنا محمد صلاح و26 ميسي
إبراهيم حسن: صلاح يلعب في أكثر من مركز مع حسام حسن.. وفتوح ومنعم صعب يلحقوا ماتش الأرجنتين
سفير إيران في الصين : بكين ستحصل على تسهيلات في مضيق هرمز
فيفا يدرس معاقبة حسام حسن بعد رفع علم فلسطين في كأس العالم 2026
لأول مرة منذ 75 عامًا.. الغاز الطبيعي يقترب من إزاحة النفط كأكبر مصدر أمريكي للطاقة
بسعة 10,800 مركبة.. الصين تدشن ‏أكبر ناقلة سيارات في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد العمال: افتتاح "الأوكتاجون" يؤكد امتلاك مصر القوة لحماية السلام

افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الجديد للدولة المصرية
افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الجديد للدولة المصرية
الديب أبوعلي

تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبد المنعم الجمل، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة، بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون"، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الوطني يجسد مرحلة جديدة في مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة، ويعكس امتلاك مصر مقومات القوة الشاملة لحماية أمنها القومي وصون مقدراتها.

وأكد الاتحاد، في بيان، أن افتتاح "الأوكتاجون" لا يمثل مجرد تدشين لمنشأة عسكرية متطورة، بل يعكس رؤية وطنية متكاملة تقوم على أن قوة الدولة هي الضمان الحقيقي لاستقرارها، وأن السيادة تُصان بالعلم والتخطيط والكفاءة والقدرة، وأن السلام العادل يستند إلى دولة قوية تمتلك مؤسسات راسخة وجيشًا وطنيًا محل فخر واعتزاز.

وأشار البيان إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين بناء الإنسان وتعزيز مؤسسات الدولة، وبين التنمية الشاملة وتطوير القدرات الدفاعية، بما يعزز قدرة مصر على حماية حدودها والدفاع عن أمنها القومي، مع استمرارها في تبني نهج يدعو إلى السلام والتنمية والتعاون.

رمز لقدرة المصريين على الإنجاز 

وأوضح الاتحاد أن عمال مصر ينظرون إلى "الأوكتاجون" باعتباره رمزًا لقدرة المصريين على الإنجاز، ودليلًا على أن بناء الوطن يتحقق بسواعد أبنائه المخلصين، مؤكدًا أن عمال مصر يواصلون أداء دورهم في مواقع الإنتاج والبناء، جنبًا إلى جنب مع دور القوات المسلحة في حماية الوطن، انطلاقًا من إيمانهم بأن قوة الاقتصاد والإنتاج تمثل أحد أهم ركائز قوة الدولة.

وجدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعمه الكامل لكل ما يعزز قوة الدولة ومؤسساتها الوطنية، مؤكدًا أن وحدة الشعب خلف قيادته وجيشه ومؤسساته ستظل الضمانة الأساسية لمواجهة التحديات، وأن مصر ستواصل مسيرتها نحو البناء والتنمية، حاملةً رسالة الأمن والسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مصر ستظل قوية بإرادة شعبها، وعظيمة بجيشها، وماضية بثبات نحو مستقبل يليق بتاريخها وحضارتها ومكانتها بين الأمم.

الأوكتاجون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة القائد الأعلى للقوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

سعر الذهب اليوم

2000 جنيه| سعر الجنيه الذهب يقفز بقوة.. وعيار 21 يخالف التوقعات

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

بطاقات التموين

بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

العميد حسام حسن

غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس ..ترقبوها عبر هذا الرابط

منتخب مصر

من المجد إلى الملايين.. منتخب مصر يحصد مكاسب استثنائية في مونديال 2026

إبراهيموفيتش

تعليق مؤثر من إبراهيموفيتش على بكاء محمد صلاح أمس

ترشيحاتنا

منتخب مصر

وسيم أحمد يحسم الجدل: مشاركة هيثم حسن قانونية 100%.. ولا أزمة في الجنسية

أدهم المخادمة

أدهم المخادمة يواصل التألق.. الحكم الأردني يدير قمة أمريكا وبلجيكا في ثمن نهائي كأس العالم

مدحت شلبي

مدحت شلبي يهنئ منتخب مصر بعد التأهل التاريخي: جددوا لحسام حسن.. ومن شكك فيه "يدخل الجحر"

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات 7 راكب في مصر

سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب

أمراض القلب تنتظر متبعي هذا النظام الغذائي .. دراسة تحذر

مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة
مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة
مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة

نصائح لتقليل لدغات الحشرات لأصحاب البشرة الحساسة

كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش يوميا؟

فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد