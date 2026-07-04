اتحاد العمال: افتتاح "الأوكتاجون" يؤكد امتلاك مصر القوة لحماية السلام

تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبد المنعم الجمل، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة، بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون"، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الوطني يجسد مرحلة جديدة في مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة، ويعكس امتلاك مصر مقومات القوة الشاملة لحماية أمنها القومي وصون مقدراتها.

وأكد الاتحاد، في بيان، أن افتتاح "الأوكتاجون" لا يمثل مجرد تدشين لمنشأة عسكرية متطورة، بل يعكس رؤية وطنية متكاملة تقوم على أن قوة الدولة هي الضمان الحقيقي لاستقرارها، وأن السيادة تُصان بالعلم والتخطيط والكفاءة والقدرة، وأن السلام العادل يستند إلى دولة قوية تمتلك مؤسسات راسخة وجيشًا وطنيًا محل فخر واعتزاز.

وأشار البيان إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين بناء الإنسان وتعزيز مؤسسات الدولة، وبين التنمية الشاملة وتطوير القدرات الدفاعية، بما يعزز قدرة مصر على حماية حدودها والدفاع عن أمنها القومي، مع استمرارها في تبني نهج يدعو إلى السلام والتنمية والتعاون.

رمز لقدرة المصريين على الإنجاز

وأوضح الاتحاد أن عمال مصر ينظرون إلى "الأوكتاجون" باعتباره رمزًا لقدرة المصريين على الإنجاز، ودليلًا على أن بناء الوطن يتحقق بسواعد أبنائه المخلصين، مؤكدًا أن عمال مصر يواصلون أداء دورهم في مواقع الإنتاج والبناء، جنبًا إلى جنب مع دور القوات المسلحة في حماية الوطن، انطلاقًا من إيمانهم بأن قوة الاقتصاد والإنتاج تمثل أحد أهم ركائز قوة الدولة.

وجدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعمه الكامل لكل ما يعزز قوة الدولة ومؤسساتها الوطنية، مؤكدًا أن وحدة الشعب خلف قيادته وجيشه ومؤسساته ستظل الضمانة الأساسية لمواجهة التحديات، وأن مصر ستواصل مسيرتها نحو البناء والتنمية، حاملةً رسالة الأمن والسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مصر ستظل قوية بإرادة شعبها، وعظيمة بجيشها، وماضية بثبات نحو مستقبل يليق بتاريخها وحضارتها ومكانتها بين الأمم.