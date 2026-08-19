فاز على ريال مدريد.. سجل مواجهات الأهلي ضد فرق إسبانيا قبل لقاء برشلونة

يترقب عشاق النادي الأهلي ، مواجهة الفريق المرتقبة أمام برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، ضمن منافسات النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر.

وتقام المباراة على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، في مواجهة تجمع الأهلي بطل أفريقيا مع برشلونة، في واحدة من أبرز المباريات المنتظرة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية إسبانيا

سبق للنادي الأهلي وواجه الفريق الإسبانية في مبارايات سابقة منهم 3 مباريات أمام فريق برشلونة

حقق الأهلي الفوز في مباراتين فقط أمام أندية الدوري الإسباني وخسر 11 مباراة.

لعب الأهلي أول مباراة أمام فرق إسبانيا، وكانت أمام برشلونة عام 1960 وحينها خسر المارد الأحمر اللقاء بنتيجة 6-1 وسجل هدف الأحمر الوحيد طه إسماعيل.

وخلال احتفالات الأهلي في 2001 بلقب نادي القرن، واجه فريق ريال مدريد على ستاد القاهرة ونجح المادر الأحمر في تحقيق الفوز بهدف سجله المهاجم النيجيري صنداي .

كما حل الأهلي ضيفا على ريال سوسيداد 2003 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، وأحرز وائل رياض هدف المارد الأحمر، وفاز الفريق الإسباني بركلات الترجيح 5-3.

ولعب الأهلي ضد أوساسونا في عام 2004، وخسر الأحمر بهدف دون رد.

كما واجه الأهلي منافسه برشلونة في عام 2007 باستاد القاهرة، خلال احتفالات النادي بمرور 100 عام على تأسيسه،وخسر الأحمر برباعية نظيفة.

في عام 2009 تكررت مواجهة الأهلي ضد برشلونة خلال بطولة ودية أقيمت على ملعب ويمبلي، وفاز برشلونة بنتيجة 4-1، وسجل هدف الأهلي الوحيد هاني العجيزي.

كما لعب الأهلي ضد إسبانيول في مايو 2012، وانتهت بخسارة الأهلي بهدفين دون رد.

وواجه الأهلي منافسه خيتافي، في 2015 وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وسجل أحمد عبد الظاهر هدف الأحمر، وفاز خيتافي بركلات الترجيح.

ولعب الأهلي ضد أتليتكو في ديسمبر 2017 وديا، وفاز الفريق الإسباني بنتيجة 3-2، وسجل للأهلي كل من مؤمن زكريا وأحمد الشيخ.

وتعد المباراة الرسمية الوحيدة في مشوار الأهلي ضد الفرق الإسبانية حينما واجه ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 وخسر الأحمر بنتيجة 4-1

قبل أن يواجه الأهلي فريق بادالونا الإسباني في المعسكر الجاري بإسبانية ويفوز بنتيجة 3-0 فيما خسر في نفس المعسكر الأهلي أمام يوروبا بنتيجة 2-1