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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

3 مباريات ودية جمعت الأهلي وبرشلونة قبل صدام كأس خوان جامبر

الأهلي وبرشلونة
الأهلي وبرشلونة
عبدالله هشام

يترقب عشاق النادي الأهلي مواجهة الفريق المرتقبة أمام برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، ضمن منافسات النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر.

وتقام المباراة على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، في مواجهة تجمع الأهلي بطل أفريقيا مع برشلونة، في واحدة من أبرز المباريات المنتظرة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

تاريخ مواجهات الأهلي وبرشلونة

سبق وواجه النادي الأهلي منافسه برشلونة الإسباني في ثلاث مباريات سابقة حقق فيهم الفريق الكتالوني الفوز 

لعب الأهلي ضد برشلونة عام 1961 على ملعب مختار التتش بالقاهرة، وانتهت بفوز برشلونة (6-1) وسجل للأهلي طه إسماعيل.

وفي 24 ابريل 2007 احتفل الأهلي بالمئوية أمام برشلونة وخسر الأحمر بنتيجة 4-0 على استاد القاهرة 

وكانت أخر مباراة بين الأهلي وبرشلونة تعود لعام 2009 في دورة ودية على ملعب ويمبلي بلندن، وانتهت بفوز برشلونة (4-1).

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

وتقام المواجهة ضمن فعاليات بطولة كأس خوان جامبر، التي ينظمها برشلونة سنويًا قبل بداية الموسم، وتحمل أهمية خاصة في نسخة العام الحالي، كونها تشهد مشاركة الأهلي للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

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