تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر

يترقب عشاق النادي الأهلي مواجهة الفريق المرتقبة أمام برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، ضمن منافسات النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر.

وتقام المباراة على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، في مواجهة تجمع الأهلي بطل أفريقيا مع برشلونة، في واحدة من أبرز المباريات المنتظرة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

وتقام المواجهة ضمن فعاليات بطولة كأس خوان جامبر، التي ينظمها برشلونة سنويًا قبل بداية الموسم، وتحمل أهمية خاصة في نسخة العام الحالي، كونها تشهد مشاركة الأهلي للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد برشلونة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - كريم فؤاد.

الوسط: علي محمود - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: منصف بقرار - أشرف بن شرقي - سفيان بن جديدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبرشلونة

وتنقل مباراة الأهلي وبرشلونة عبر شبكة قنوات أون سبورت، بعدما نجحت الشركة المتحدة للرياضة في الحصول على الحقوق التلفزيونية الحصرية للمواجهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أعلن نادي برشلونة عن بث فعاليات حفل تقديم الفريق والمباراة عبر منصة «برشلونة بلاي»، إلى جانب قناة النادي «بريميوم» على موقع «يوتيوب».

وتأتي هذه الحقوق إلى جانب البث التلفزيوني للمباراة عبر قنوات أون سبورت، لتتيح للجماهير المصرية والعربية متابعة المواجهة المرتقبة.