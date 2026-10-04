اتحاد الصناعات: نستهدف تحويل فرص التعاون مع كوت ديفوار إلى مشروعات مشتركة

قال رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية الدكتور شريف الجبلي إن الاتحاد يستهدف تحويل فرص التعاون مع كوت ديفوار إلى مشروعات مشتركة في قطاعات القطن والكاجو والأسمدة والتصنيع الزراعي.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس اللجنة مع ألبرت دولي سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، ورئيس مجلس القطن والكاجو في كوت ديفوار ونائبته ومستشار المجلس، حيث تناولت المناقشات فرص التعاون في عدد من القطاعات من بينها القطن والكاجو والأسمدة والآلات والمعدات الزراعية والتصنيع الزراعي.

وأكد الجبلي أهمية الانتقال بالعلاقات الاقتصادية المصرية الإيفوارية من مرحلة التبادل التجاري إلى إقامة شراكات إنتاجية واستثمارية، والاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير سلاسل القيمة الزراعية والصناعية، مشيرًا إلى إمكانية بحث استيراد القطن الإيفواري إلى السوق المصرية وفقًا للضوابط والمواصفات المعمول بها.

وناقش الجانبان فرص تصدير الأسمدة ومدخلات الإنتاج والآلات والمعدات الزراعية المصرية إلى السوق الإيفوارية، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع الكاجو، بما يتيح ربط الإنتاج الإيفواري بالقدرات المصرية في مجالات التصنيع والتجارة.

من جانبه.. طرح الجانب الإيفواري عددًا من الفرص أمام الشركات المصرية للمشاركة في مختلف مراحل سلاسل القيمة، بدءًا من توفير مدخلات الإنتاج وتدريب المزارعين والتخزين، وصولًا إلى التصنيع والتسويق والتصدير، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات مشتركة تتجاوز إطار التجارة التقليدية إلى الاستثمار والإنتاج المشترك.

وفي السياق، شدد الجبلي على أهمية تحويل فرص التعاون المطروحة إلى مشروعات محددة وقابلة للتنفيذ، من خلال ربط احتياجات السوق الإيفوارية بالشركات المصرية المتخصصة، وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.

ويأتي الاجتماع في إطار تحركات اتحاد الصناعات المصرية، الذي يضم 21 غرفة صناعية، لتوسيع نطاق الشراكات مع الأسواق الأفريقية، وتعزيز نفاذ المنتجات والخبرات المصرية إلى القارة، ودعم التكامل الصناعي والزراعي وبناء سلاسل قيمة مشتركة بين مصر وكوت ديفوار.



