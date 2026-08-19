طقس اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورطوبة خانقة تسيطر على البلاد

وسط موجة صيفية شديدة الحرارة، تتواصل سمات الأجواء المتقلبة مع انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، وفي المقابل، تضرب نسب الرطوبة المرتفعة بقوة لتزيد من الإحساس بحرارة الطقس، مخلفة أجواء حارة رغماً عن التراجع الطفيف لدرجات الحرارة.



حالة الطقس اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026

يسود خلال ساعات الصباح الباكر طقس مائل للحرارة ورطب، يتحول نهارا إلى حار ورطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على مناطق جنوب البلاد، وخلال ساعات الليل تميل الأجواء إلى الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة على معظم المناطق.

وتظهر الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة وانخفاض السرعات.



فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة

تشير التوقعات إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقترب من 20% على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بينما قد تكون الأمطار متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث نحو 10% على مناطق السلوم ومطروح وسيوة، وذلك على فترات متقطعة.

نشاط الرياح على هذه الشواطئ

تنشط الرياح أحيانا على أغلب أنحاء الجمهورية، وتتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س، ما يساعد على تحسين الأجواء خلال ساعات المساء، خاصة بالمناطق المكشوفة.

كما تشهد بعض مناطق الشواطئ نشاطا للرياح، خاصة شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة، مع ارتفاع متوقع في أمواج البحر يتراوح بين 1.25 و2 متر.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026

-القاهرة الكبرى: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

-السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 35 درجة.

-السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة.

-الوجه البحري: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة.

-شمال الصعيد: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.

-جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 41 درجة.