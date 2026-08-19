قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تعلن إستهداف صهاريج تخزين وقود ومواد تشحيم للجيش الأوكراني في ميناء تشورنومورسك
بعد تكليفه من الإمام الأكبر.. أول قرارات رئيس جامعة الأزهر الجديد بعد توليه المنصب
طقس اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورطوبة خانقة تسيطر على البلاد
3 مباريات ودية جمعت الأهلي وبرشلونة قبل صدام كأس خوان جامبر
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19 أغسطس.. اعرف عيار 21 بكام
ملابس وأحذية.. أهلاً مدارس يستعد للانطلاق بتخفيضات تصل إلى 25%
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر
كريم سامي يستقبل عزاء والدته بمسجد الرحمن الرحيم.. اليوم
رئيس البرلمان الإيراني عن زيارته للعراق: سنتخذ خطوات عملية ومهمة لترسيخ الأمن الذاتي والمشترك
دعاء سورة البقرة.. يفتح الأبواب المغلقة وترى العجب في حياتك
بعد الارتفاع .. إلى أين وصل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء؟!
كسر في الجمجمة.. أسرة ياسمين المصابة في حريق مول أرابيلا تستغيث لعلاجها: تايهين وحالتها خطرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

طقس اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورطوبة خانقة تسيطر على البلاد

انخفاض طفيف في درجات الحرارة
انخفاض طفيف في درجات الحرارة
خالد يوسف

وسط موجة صيفية شديدة الحرارة، تتواصل سمات الأجواء المتقلبة مع انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، وفي المقابل، تضرب نسب الرطوبة المرتفعة بقوة لتزيد من الإحساس بحرارة الطقس، مخلفة أجواء حارة رغماً عن التراجع الطفيف لدرجات الحرارة. 


حالة الطقس اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026

يسود خلال ساعات الصباح الباكر طقس مائل للحرارة ورطب، يتحول نهارا إلى حار ورطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على مناطق جنوب البلاد، وخلال ساعات الليل تميل الأجواء إلى الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة على معظم المناطق.

وتظهر الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة وانخفاض السرعات.


فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة

تشير التوقعات إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقترب من 20% على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بينما قد تكون الأمطار متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث نحو 10% على مناطق السلوم ومطروح وسيوة، وذلك على فترات متقطعة.

نشاط الرياح على هذه الشواطئ

تنشط الرياح أحيانا على أغلب أنحاء الجمهورية، وتتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س، ما يساعد على تحسين الأجواء خلال ساعات المساء، خاصة بالمناطق المكشوفة.

كما تشهد بعض مناطق الشواطئ نشاطا للرياح، خاصة شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة، مع ارتفاع متوقع في أمواج البحر يتراوح بين 1.25 و2 متر.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026

-القاهرة الكبرى: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

-السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 35 درجة.

-السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة.

-الوجه البحري: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة.

-شمال الصعيد: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.

-جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 41 درجة.

طقس اليوم الأربعاء 19 أغسطس انخفاض طفيف بدرجات الحرارة رطوبة خانقة الرطوبة المرتفعة موجة صيفية شديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

وفاة عريس بعد 3 أيام من زفافه ونقل زوجته للمستشفى في طوخ بالقليوبية

محمد صلاح ووكيله

35 % من نصيبك .. وصلة مزاح بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس

الصلاة

هل نسيان البسملة في الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الأزهر يوضح حكم من نسي قولها

إمام عاشور

إعلامي: «آدم وطني» يُحرج الأهلي مُجددًا.. وإمام عاشور «قاعد ساكت بيتفرج»| فيديو

الأهلي وبرشلونة

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة اليوم في كأس خوان جامبر .. والقنوات الناقلة

الدوري المصري

إيقاف الدوري المصري بعد شهر من انطلاقه.. ما السبب؟

مصطفى شوبير

سوق الانتقالات يشتعل.. ماذا حدث في كواليس صفقة مصطفى شوبير مع «يوفنتوس»؟

اسعار السبائك الذهب اليوم

سبيكة 20 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم بالمصنعية

ترشيحاتنا

النفط يرتفع للجلسة الرابعة مع تضارب المواقف بشأن فتح مضيق هرمز

النفط يرتفع للجلسة الرابعة مع تضارب المواقف بشأن فتح مضيق هرمز

وزير المالية

أحد أبرز خبراء الاقتصاد..وزارة المالية تنعي د. سمير رضوان

وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع «هاليبرتون» زيادة الإنتاج بأساليب الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي

وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع هاليبرتون زيادة الإنتاج بأساليب الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي

بالصور

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

إطلالة كاجوال.. مي عز الدين تخطف الأنظار بظهورها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

قبل طبخها .. كيف تعرفين أن الفراخ المجمّدة فاسدة؟

كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها؟
كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها؟
كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها؟

فستان صيفي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد