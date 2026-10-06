ضابط استخبارات أمريكي يفجّر مفاجأة: قاعدة ضخمة للأجسام الطائرة المجهولة تختبئ في قاع البحر

أثار ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق ديفيد غراش جدلا واسعا بتصريحات جديدة حول وجود منشأة ضخمة تحت الماء، زاعما أن أجساما مجهولة المصدر تدخل إليها وتخرج منها، دون أن يقدم دليلا علنيا يمكن التحقق منه حتى الآن.

وخلال مقابلة مع المذيع جو روغان نُشرت في 30 سبتمبر الماضي، تحدث غراش عن تقارير بشأن أجسام مجهولة شوهدت وهي تدخل المحيط وتتحرك تحت الماء بسرعات غير معتادة.

وقال غراش إنه يتعين عليه توخي الحذر في الحديث عن التفاصيل، نظرًا لارتباط الأمر بملفات حساسة تخص البحرية الأمريكية، لكنه أشار إلى وجود ما وصفه بـ«قاعدة عمليات» ضخمة في أحد المواقع.

وعندما سُئل عن حجم المنشأة، قال إنها تعادل «بضعة مربعات سكنية»، مؤكدًا أن هناك هيكلًا بهذا الحجم في مكان ما بقاع المحيط، لكنه لم يكشف عن موقعه أو طبيعة الجهة التي أنشأته.

وأوضح غراش أن المعلومات المتعلقة بالموقع ترتبط بقدرات مراقبة سرية تابعة للبحرية الأمريكية، ما حال دون كشف المزيد من التفاصيل.

وعندما سُئل عما إذا كانت المنشأة محطة عبور أو قاعدة متقدمة، اكتفى بالقول إن «أشياء تأتي وتذهب» منها.

ولم تتوقف تصريحات غراش عند الحديث عن المنشأة البحرية، إذ زعم خلال المقابلة أنه اطلع على تسجيلات سرية تُظهر جثثًا قال إنها استُخرجت من موقع تحطم مركبة يُعتقد أنها غير بشرية.

ووصف غراش ما قال إنه رآه في التسجيلات بأنها كائنات ذات مظهر مميز وبشرة بيضاء مائلة إلى الزرقة، مدعيًا أن الجثث محفوظة حاليًا في منشأة للتجميد لأغراض بحثية.

ولم تُعرض هذه التسجيلات أو أي أدلة مادية تؤكد هذه المزاعم على الجمهور.

ويُعرف غراش بظهوره السابق أمام الكونغرس الأمريكي، إذ أدلى في عام 2023 بشهادة تحت القسم، تحدث خلالها عن برنامج سري مزعوم لجمع حطام مركبات يُعتقد أنها ذات أصل غير بشري وإجراء أبحاث عليها، كما تحدث عن العثور على ما وصفه بـ«بقايا بيولوجية غير بشرية».

إلا أن غراش لم يقدم علنًا حتى الآن مركبات أو جثثًا أو وثائق تثبت هذه الادعاءات، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من المعلومات التي استند إليها حصل عليها من أشخاص آخرين.

وفي المقابل، خلص تقرير صادر عن مكتب أبحاث الظواهر الشاذة التابع لوزارة الدفاع الأمريكية إلى عدم وجود أدلة قابلة للتحقق تثبت امتلاك الحكومة الأمريكية أو شركات خاصة تكنولوجيا من خارج الأرض أو إجراء عمليات هندسة عكسية لها.

وبذلك تبقى تصريحات غراش بشأن وجود قاعدة ضخمة في قاع البحر ومركبات مجهولة وجثث لكائنات غير بشرية ضمن الادعاءات التي لم تُدعّم حتى الآن بأدلة علنية قابلة للفحص والتحقق.