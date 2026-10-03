قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. الأهلي لم يحصل على مكافأة السوبر المصري حتى الآن
أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي
يستخدمان توك توك.. سقوط تاجري حشيش بحوزتهما مخدرات وسلاح في سوهاج
إياد العسقلاني: حزين لهبوط الإسماعيلي .. وحلمي الدوري الإنجليزي
موعد مباراة الإمارات وعمان في كأس الخليج والقنوات الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 3-10-2026
بُشرى سارة.. فرع جديد لنادي جامعة العاصمة بكلية علوم الرياضة بالهرم
لكزس اليابانية تقدم LX موديل 2027 بتحديثات جديدة
ترامب يهدر المال العام الأمريكي للظهور في إعلانات تليفزيونية
إياد العسقلاني يشيد بـ موكوينا : يحسن معاملة اللاعبين ويهتم بالتفاصيل
إبراهيم فايق يكشف كواليس قرار «فيفا» ضد الزمالك في قضية معالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الهباش: مشروع قانون وقف الاستيطان داخل الكونجرس بداية لتحول مستقبلي

الهباش
الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إن طرح مشروع قانون لوقف الاستيطان الإسرائيلي داخل مجلس النواب الأمريكي يمثل خطوة لافتة يمكن البناء عليها مستقبلا، مشيرا إلى أن العالم أصبح أكثر اقتناعا بضرورة وقف الاستيطان باعتباره أحد أبرز العقبات أمام تحقيق السلام.

وأضاف الهباش، في تصريحات خلال مداخلة هاتفية على شاشة القاهرة الإخبارية، أن مشروع القرار يعيد إلى الأذهان قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي صدر في نهاية عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وحظي بموافقة 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، مؤكدا أن القرار جرم الاستيطان وطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني أن التحرك داخل الكونجرس الأمريكي لا يقتصر على الحزب الديمقراطي، رغم أن الدعم الحالي للمشروع يأتي من نواب ديمقراطيين، موضحا أن هناك أيضا توجهات داخل الحزب الجمهوري، إلى جانب مؤسسات وقطاعات في المجتمع الأمريكي، تدعو إلى إنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أنه من المبكر الحديث عن تحول دراماتيكي وشامل في الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية، لكن هذه الخطوة تمثل إشارة مهمة يمكن البناء عليها، وقد تشكل بداية لتحول مستقبلي إذا تواصلت التحركات والجهود السياسية والشعبية.

مشروع قانون داخل الكونجرس الدكتور محمود الهباش قضاة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

بريطانيا والإمارات

الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟

راوتر

الراوتر القديم مش خردة.. 5 استخدامات ستدهشك داخل المنزل

التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

بن غفير

وجبة أسير فلسطيني.. بن غفير يسافر لمدة 3 ساعات إلى سجن كتسيعوت بسبب 8 حبات زيتون

آبي أحمد

إثيوبيا على حافة الانفجار.. أول تصريح من قائد جبهة تيجراي بعد اندلاع الحرب ضد آبي أحمد

محمود الخطيب

رغم إصابة بلعمري.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع أحمد فتوح| خاص

مضيق باب المندب

السعودية تخطط لهجوم شامل ضد الحوثيين لاستعادة باب المندب

ترشيحاتنا

أرشيفي

الطيران اليمني يقصف عربات أسلحة وإمداد تابعة لمليشيا الحوثي

الشرطة البريطانية

بريطانيا .. ضبط إيرانيين بتهمة التخطيط لشن هجوم ضد اليهود بمانشستر

مفاوضات اتفاقية إطارية للتعاون في النفط والغاز

العراق وتركيا يبدآن مفاوضات اتفاقية إطارية للتعاون في النفط والغاز

بالصور

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

غيرتي بطارية السيارة وبتفضى بسرعة؟.. العيب ممكن يكون هنا

بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا
بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا
بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا

بتحوشي فلوسك في البيت؟.. 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها .. أفضل طريقة لحفظ النقود بالمنزل

بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها
بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها
بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بخفقان في القلب أحيانًا؟

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد