الهباش: مشروع قانون وقف الاستيطان داخل الكونجرس بداية لتحول مستقبلي

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إن طرح مشروع قانون لوقف الاستيطان الإسرائيلي داخل مجلس النواب الأمريكي يمثل خطوة لافتة يمكن البناء عليها مستقبلا، مشيرا إلى أن العالم أصبح أكثر اقتناعا بضرورة وقف الاستيطان باعتباره أحد أبرز العقبات أمام تحقيق السلام.

وأضاف الهباش، في تصريحات خلال مداخلة هاتفية على شاشة القاهرة الإخبارية، أن مشروع القرار يعيد إلى الأذهان قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي صدر في نهاية عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وحظي بموافقة 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، مؤكدا أن القرار جرم الاستيطان وطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني أن التحرك داخل الكونجرس الأمريكي لا يقتصر على الحزب الديمقراطي، رغم أن الدعم الحالي للمشروع يأتي من نواب ديمقراطيين، موضحا أن هناك أيضا توجهات داخل الحزب الجمهوري، إلى جانب مؤسسات وقطاعات في المجتمع الأمريكي، تدعو إلى إنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أنه من المبكر الحديث عن تحول دراماتيكي وشامل في الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية، لكن هذه الخطوة تمثل إشارة مهمة يمكن البناء عليها، وقد تشكل بداية لتحول مستقبلي إذا تواصلت التحركات والجهود السياسية والشعبية.