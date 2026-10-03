أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 3 أكتوبر 2026.. استقرار الدولار واليورو

استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، مع بداية التعاملات اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المحلية.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

وتشهد البنوك المصرية عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت، لذلك تستقر أسعار العملات عند مستويات آخر تعاملات رسمية مسجلة قبل بدء العطلة المصرفية.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 52.25 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو نحو 59 جنيهًا للشراء و59.17 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 69.09 جنيه للشراء و69.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم

وصل سعر الدولار الكندي إلى نحو 36.67 جنيه للشراء و36.78 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي اليوم

بلغ سعر الكرون النرويجي نحو 7.89 جنيه للشراء و7.91 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي اليوم

سجل سعر الكرون الدنماركي نحو 5.31 جنيه للشراء و5.43 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي اليوم

وصل سعر الكرون السويدي إلى نحو 5.20 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم

سجل سعر الفرنك السويسري نحو 62.51 جنيه للشراء و62.69 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني اليوم

بلغ سعر 100 ين ياباني نحو 33.07 جنيه للشراء و33.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم

وصل سعر الدولار الأسترالي إلى نحو 36.29 جنيه للشراء و36.40 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

سجل سعر اليوان الصيني نحو 7.79 جنيه للشراء و7.81 جنيه للبيع.

وتستأنف البنوك العاملة في مصر تعاملاتها بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، مع استمرار متابعة حركة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الجديد.