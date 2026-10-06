ناقد رياضي يكشف موعد تعيين حسام الزناتي مديرا رياضيا للزمالك

أكد الناقد الرياضي محمود فؤاد، أن حسام الزناتي سيكون المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك خلفًا لجون إدوارد، الذي رحل عن منصبه قبل بداية الموسم.

وقال محمود فؤاد، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «حسام الزناتي هو المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك، وكان هناك أكثر من اسم مرشح لكن الزناتي تصدر الترشيحات منذ اللحظة الأولى».

وأضاف فؤاد أن حسين لبيب هو من قام بترشيح حسام الزناتي للمنصب، وهو تمسك به منذ اللحظة الأولى.

ولفت فؤاد إلى أن هناك 3 أو 4 أشخاص داخل مجلس إدارة نادي الزمالك كان لديهم تحفظ على تعيين حسام الزناتي، أبرزهم أحمد سليمان، الذي أعلن رفضه توليه منصب المدير الرياضي بالنادي

وأشار فؤاد إلى أن حسام الزناتي طلب أن يكون رئيس جمهورية الكرة بنادي الزمالك، وطلب وعدًا بصرف مستحقات اللاعبين بانتظام، وطلب أن يكون التواصل بينه وبين مجلس الإدارة مع شخصين أو ثلاثة على الأكثر حتى لا يحدث تخبطات داخل الفريق.

وحول موعد تعيين الزناتي رسميًا، قال محمود فؤاد إنه سيتم تعيينه مديرًا رياضيًا للزمالك عقب مباراة القمة أمام الأهلي بالدوري المصري الممتاز.