انكسار الموجة الحارة اليوم .. الأرصاد تكشف حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أننا سنشهد اليوم انكسارًا للموجة الحارة التي بدأت من يوم الاثنين الماضي، ولكن سيكون انخفاضًا طفيفًا في أغلب محافظات الجمهورية، بمعدل درجتين إلى 3 درجات عن ذروة الارتفاعات.

وقالت خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى إن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، والكتل الهوائية الشمالية الرطبة القادمة من على البحر المتوسط، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يحسسنا بالشعور بدرجة حرارة أعلى، حيث تصل درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة في الظل إلى 39 درجة مئوية.

وأضافت أن المناطق الساحلية ستشهد ارتفاعًا في نسب الرطوبة، ولكنها الأقل في درجات الحرارة.

وأوضحت منار غانم أن البلاد تشهد ليلًا نشاطًا للرياح، مما يساعد على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، خاصة في المناطق المفتوحة.

وقالت إننا نشهد شبورة على بعض الطرق الزراعية السريعة القريبة من المسطحات المائية، وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، ونصحت بالقيادة خلال هذه الفترات بهدوء تام وحذر شديد، مؤكدة أنها غير مؤثرة على حركة المرور.

وبشأن حالة البحر المتوسط، أوضحت أن البحر آمن على أغلب الشواطئ، وارتفاع الأمواج بين 1 إلى 2 متر، ولكن يجب أن نكون حذرين، والالتزام بالتواجد في المناطق الآمنة القريبة من الشاطئ، مع ضرورة اتباع تعليمات المنقذين والالتزام بالرايات التحذيرية المرفوعة على الشواطئ.

وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة خلال الخميس والجمعة والسبت، خاصة على السواحل المطلة على البحر المتوسط وبعض مناطق الوجه البحري، مع فرص محدودة على القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وأكدت أن فرص الأمطار ستكون ضعيفة، وقد تسهم السحب في تلطيف الأجواء ببعض المناطق.