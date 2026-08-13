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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تفاصيل إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم ربع نقل وتروسيكل في سمالوط بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى
ايمن رياض

أصيب 10 أشخاص بينهم صغار في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بمركز سمالوط شمال المنيا، اليوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ، تحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بمركز سمالوط ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى التعامل مع آثار التصادم.

وبالفحص، تبين وقوع تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل كان يستقله عدد من الأشخاص، ما أسفر عن إصابة 10 اشخاص بإصابات متنوعة، تراوحت بين السحجات والكدمات والكسور.

وضمت قائمة المصابين ريهام . ع . ع  12 عامًا، ودراهم . م . م 16 عامًا، وسعدية . ح . م 11 عامًا، ونورهان . ص .م  19 عامًا، ومنى . ح . م  15 عامًا، ويوسف . ك . ع 16 عامًا، وعماد . م . ا 35 عامًا، وكريم . و . ف 16 عامًا.

كما أصيبت ميادة . ح . م  15 عامًا، وأسماء . ي . ا 35 عامًا، ووليد . ع . ف  13 عامًا.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى النموذجي، وخضعوا للفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، وتلقى المصابون الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق .
 

المنيا سمالوط إصابة حادث

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