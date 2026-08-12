محافظ المنيا يوافق على تخفيض مجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني

وافق اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تخفيض مجموع القبول لطلاب الصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2026/ 2027، استجابةً لنتائج الدراسة الإحصائية التي أعدتها مديرية التربية والتعليم بشأن أعداد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية بالدورين الأول والثاني، وحرصًا على استكمال الطاقة الاستيعابية للمدارس، وتحقيق رغبات الطلاب وأولياء الأمور في الالتحاق بمختلف مسارات التعليم.

وأوضح المحافظ أنه تقرر تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من 225 درجة إلى 221 درجة بجميع المدارس، كما شمل القرار تخفيض مجموع القبول بمدارس الخدمات من 190 درجة إلى 185 درجة، والتعليم الخاص من 190 درجة إلى 185 درجة.

كما وافق المحافظ على تخفيض الحد الأدنى للقبول بعدد من المدارس الصناعية والفندقية والتجارية بمختلف مراكز المحافظة، بنسب متفاوتة، وفقًا للطاقة الاستيعابية المتاحة بكل مدرسة وتخصص، بما يتيح فرصًا أكبر أمام الطلاب للالتحاق بالتخصصات المختلفة، واستيعاب أكبر عدد ممكن منهم.

وأكد اللواء عماد كدواني أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص المحافظة على دعم العملية التعليمية، وإتاحة فرص التعليم أمام أبناء المحافظة، والاستفادة المثلى من الطاقة الاستيعابية المتاحة بالمدارس، مع الالتزام بالضوابط والمعايير المنظمة للقبول، بما يضمن حسن سير وانتظام الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد.

من جانبه، أوضح صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن قرار تخفيض درجات القبول جاء بناءً على تكليفات محافظ المنيا بإعداد دراسة دقيقة وشاملة لأعداد الناجحين والطاقة الاستيعابية المتاحة بالمدارس الثانوية العامة والفنية بمختلف الإدارات التعليمية، بما يحقق مصلحة الطلاب ويضمن توزيعهم بالشكل الأمثل.

وأضاف وكيل الوزارة أن القرار جاء أيضًا استجابةً لما تقدم به عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من طلبات بشأن تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام، حيث أجرت المديرية دراسة للأماكن المتاحة بالمدارس الثانوية على مستوى المحافظة، بهدف زيادة فرص الالتحاق بالتعليم الثانوي العام، وتحقيق رغبات الطلاب في الالتحاق بالمدارس التي تتناسب مع مجموعهم، وفقًا للإمكانات والطاقة الاستيعابية المتاحة.

وأشار إلى أن المديرية تتابع مع الإدارات التعليمية تنفيذ القرار وتطبيق قواعد القبول، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، والالتزام بالضوابط المنظمة للعملية التعليمية.