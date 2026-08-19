«الأرصاد»: تحسن نسبي في حالة الطقس حتى الخميس.. وارتفاع طفيف في الحرارة الجمعة 21 أغسطس

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حدوث تحسن نسبي في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الأيام الحالية، مصحوباً بنشاط لنسيم خفيف خلال فترات المساء، مما يعمل على تلطيف الأجواء وتخفيف حدة الحرارة.

الأجواء مستقرة ومعتدلة حتى يوم الخميس المقبل

وأوضحت «الأرصاد» أن هذه الأجواء المستقرة والمعتدلة نسبياً من المتوقع أن تستمر حتى يوم الخميس المقبل، لتمنح المواطنين أداءً مناخياً ألطف مقارنة بالفترات الماضية.

وأشارت الهيئة إلى أنه اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس، من المتوقع أن تعاود درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً على أغلب الأنحاء، داعيةً المواطنين إلى متابعة النشرات والبيانات الجوية الصادرة أولاً بأول لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.