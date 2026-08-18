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الأرصاد: استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة والعظمى غدًا في القاهرة 34 درجة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة والعظمى غدًا في القاهرة 34 درجة

درجات الحرارة
درجات الحرارة
أ ش أ

أكدت المتنبىء الجوي بمركز التنبؤات والانذار في الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة غدًا /الأربعاء/ على أغلب الأنحاء مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، مشيرة إلى أن العظمى ستسجل غدًا في القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية والمحسوسة 36 درجة مئوية، فيما تبلغ في محافظات جنوب البلاد خاصة (الأقصر وأسوان) 40 درجة مئوية والمحسوسة 41 درجة مئوية.

وقالت غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن الطقس سيكون غدًا حارا رطبا نهارا في أغلب محافظات شمال البلاد، شديد الحرارة جنوبا، مؤكدة أن البلاد لاتزال تتأثر بمرتفع العروض الوسطى أو المرتفع الآزوري الذي يجلب الكتل الهوائية الأقل في درجات الحرارة قياسًا بمنخفض الهند الموسمي؛ مما يجعل درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من السنة إلا أن الكتل الهوائية القادمة من على البحر المتوسط والمحملة بكميات كبيرة من بخار الماء تؤدي إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشارت إلى وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة التي تسهم بدورها في تلطيف الأجواء خاصة في فترات الصباح الباكر، كما تتكون الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة 4 فجرا إلى 8 صباحا على الطرق الزراعية السريعة القريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة في بعض الأماكن وتؤثر على انخفاض الرؤية الأفقية إلا أنها لن تؤثر على حركة المرور، وسوف تختفي سريعا مع سطوع أشعة الشمس.

ورجحت غانم وجود فرص ضعيفة للأمطار الخفيفة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تكون متوسطة ورعدية بنسب حدوث 10% في أماكن مثل: السلوم ومطروح، قائلة: "إن التحسن الملموس والاعتدال في درجات الحرارة يكون ليلًا في ظل وجود نشاط للرياح في أغلب المحافظات حيث تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم/ساعة؛ مما يسهم في تلطيف الأجواء خاصة في الأماكن المكشوفة".

وأشارت إلى أن نشاط الرياح لايزال موجودا على البحر المتوسط، حيث تتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 1 إلى 2 متر خاصة على سواحل (مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم وجمصة)، مناشدة المواطنين وخاصة المصطافين بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة.

وقللت غانم من مخاوف المواطنين إزاء طقس شهر أغسطس قائلة: "إن الطقس صيفي ومستقر، وهذه الأجواء معتادة خلال هذا الشهر الذي يشهد ذروة ارتفاع الرطوبة؛ مما يجعلنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة".

ودعت المواطنين إلى ضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، والاستمتاع بالأجواء في فترات الليل، ومتابعة النشرات الجوية.

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة سوف تتراوح على القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال ساعات الليل ما بين 80 إلى 85%، فيما تتراوح ما بين 90 إلى 95% على السواحل المطلة على البحر المتوسط، إلا أن وجود نشاط للرياح يسهم في تلطيف الأجواء ليلا.

درجات الحرارة الطقس حركة المرور

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