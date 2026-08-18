"الأرصاد الجوية": طقس الغد حار رطب .. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الأربعاء حار رطب على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، ومائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء ليلا.

كما يتوقع الخبراء تشكل شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السلوم، مطروح، سيوة، على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1.25 متر ومترين واتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية/ شمالية شرقية، وأن تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 34 36 24

العاصمة الجديدة 34 36 23

6 اكتوبر 35 37 23

بنها 33 35 24

دمنهور 33 36 23

وادى النطرون 35 36 24

كفر الشيخ 33 35 23

بلطيم 31 34 23

المنصورة 33 35 24

الزقازيق 34 36 24

شبين الكوم 33 35 23

طنطا 33 35 23

دمياط 32 36 24

بورسعيد 32 36 25

الاسماعيلية 36 38 24

السويس 35 37 24

العريش 32 36 23

رفح 32 35 23

رأس سدر 35 38 23

نخل 34 36 21

كاترين 31 33 20

الطور 36 39 27

طابا 36 38 26

شرم الشيخ 38 41 29

الغردقة 39 42 29

الاسكندرية 32 35 24

العلمين 31 34 24

مطروح 30 33 25

السلوم 32 35 24

سيوة 37 39 20

رأس غارب 37 40 27

سفاجا 38 41 28

مرسى علم 38 41 29

شلاتين 38 41 27

حلايب 34 37 27

أبو رماد 39 41 26

مرسى حميرة 37 40 27

أبرق 39 40 26

جبل علبة 39 40 26

رأس حدربة 34 38 27

الفيوم 36 38 23

بني سويف 36 38 23

المنيا 37 39 24

أسيوط 38 40 24

سوهاج 38 40 25

قنا 40 41 27

الأقصر 40 40 26

أسوان 41 42 28

الوادى الجديد 39 40 27

أبوسمبل 40 41 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 42 31

المدينة 45 32

الرياض 44 32

المنامة 41 35

أبوظبى 44 33

الدوحة 43 35

الكويت 48 34

دمشق 35 19

بيروت 30 26

عمان 32 20

القدس 30 20

غزة 31 25

بغداد 44 31

مسقط 32 29

صنعاء 31 18

الخرطوم 40 29

طرابلس 33 25

تونس 36 25

الجزائر 31 23

الرباط 28 21

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-



المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 32 13

إسطنبول 31 20

إسلام آباد 32 25

نيودلهى 33 27

جاكرتا 33 24

بكين 32 23

كوالالمبور 32 25

طوكيو 34 24

أثينا 33 21

روما 35 23

باريس 26 16

مدريد 35 21

برلين 19 14

لندن 23 14

مونتريال 23 15

موسكو 20 13

نيويورك 30 22

واشنطن 33 23

نواكشوط 35 27

أديس أبابا 22 13