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طلب غريب من «تويوتا» لعملائها: اضربوا محركات تندرا بالمطرقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

طلب غريب من «تويوتا» لعملائها: اضربوا محركات تندرا بالمطرقة

عيوب محرك تندرا
عيوب محرك تندرا
عزة عاطف

وجهت شركة “تويوتا” مراكز الصيانة المعتمدة التابعة لها بتطبيق إجراء فحص جديد يُعرف باختبار المطرقة البلاستيكية، المخصص للكشف عن كفاءة محركات "V35A" المكونة من 6 أسطوانات V6 مع شاحن توربيني مزدوج في شاحنات “تندرا” موديلات الأعوام من 2022 حتى 2024. 

ويهدف هذا الاختبار إلى فرز المحركات المتضررة من الرايش المعدني الناتج عن أخطاء التصنيع وتحديد مدى حاجتها للاستبدال الكامل دون الحاجة لتفكيك مكونات المحرك.

آلية عمل الفحص وتحليل الترددات الصوتية

يعتمد الفحص الميداني المسجل تحت رقم الخدمة "25TA14" على المبادئ الفيزيائية لتحليل الترددات الصوتية والاهتزازية للجسم الصلب؛ حيث يقوم الفني أولاً بتغيير زيوت المحرك وضبط درجات الحرارة التشغيلية وإزالة سيور المحرك الملحقة، ثم تثبيت حساس لقياس الاهتزازات (Accelerometer) على برغي عمود الكرنك. 

وبعد ذلك يُطرق عمود الكرنك عند زاوية الساعة 3 بمطرقة بلاستيكية مخصصة لـ 3 مرات متتالية، ليقوم برنامج التحليل الرقمي بتقييم شدة الضربة واستجابة الترددات لتحديد حالة المحمل الرئيسي رقم 1 تلقائيًا.

أسباب الاستدعاء وتجنب الاستبدال غير الضروري

يرجع سبب اعتماد هذا الاختبار إلى الاستدعاءات الموسعة التي أعلنت عنها الشركة لـ 250000 سيارة وشاحنة من طرازي تويوتا توندرا ولكزس LX، إثر وجود بقايا رايش ومخلفات تصنيع معدنية داخل كتلة المحرك تؤدي إلى تآكل المحمل الرئيسي وتوقف المحرك عن العمل مفاجئًا. 

وتتيح هذه التقنية لتويوتا فرز المحركات السليمة ودعم قرار استبدال المحركات التالفة بحزمة جديدة مجانًا للملاك، تجنبًا لإجراء عمليات تغيير شاملة للمحركات غير المتضررة.

تويوتا V6 محركات تويوتا V6 تويوتا 2026 استدعاء تويوتا توندرا فحص عمود الكرنك عيوب محرك تندرا

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