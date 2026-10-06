فرصتان لمنتخب مصر للشباب للتأهل إلى كأس أمم إفريقيا قبل مواجهة الجزائر

يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا ، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الجزائري، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب.

يدخل منتخب مصر للشباب مواجهة الجزائر بحثًا عن العودة إلى الانتصارات، بعدما تلقى خسارة في الجولة الماضية أمام منتخب المغرب بهدفين دون رد.

ورغم الهزيمة، يحتل المنتخب المصري المركز الثاني في جدول ترتيب التصفيات برصيد 6 نقاط، بينما يتصدر منتخب المغرب الترتيب برصيد 7 نقاط، في ظل المنافسة القوية بين المنتخبات المشاركة على بطاقتي التأهل.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا في تحقيق الفوز على الجزائر، من أجل تعزيز فرص الفراعنة في إنهاء التصفيات ضمن أول مركزين، خاصة مع أهمية النقاط الثلاث في ظل تقارب المنافسة بين المنتخبات.

حسابات تأهل منتخب مصر

الفوز أو التعادل أمام الجزائر اليوم الثلاثاء يمنح منتخب مصر للشباب للتأهل إلى كأس أمم إفريقيا

أما فرصة الجزائر في التأهل فهي الفوز فقط من أجل التأهل إلى النهائيات

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب التصفيات برصيد 6 نقاط، خلف منتخب المغرب متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي المنتخب الجزائري في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.