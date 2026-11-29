أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحصر النهائي لعدد السيارات المتضررة جراء حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق بلغ 29 سيارة، مؤكدة أنه سيتم توفير سيارات بديلة لأصحابها وفقًا للأعداد الواردة في الكشوف التي أعدتها وزارة الداخلية.

السيارات البديلة وفقًا لكشوف الداخلية.. والتبرعات لا تعوض الأسر عما فقدته

وأوضحت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي، أن تحديد أعداد السيارات المتضررة تم بالتنسيق مع الجهات المعنية، استنادًا إلى الحصر الوارد من وزارة الداخلية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير البدائل لأصحاب المركبات المتضررة.

وأضافت أن الوزارة تتابع أوضاع أسر الضحايا والمصابين، وتعمل على تقديم الدعم اللازم لهم، سواء من خلال التعويضات المالية أو المساعدات الاجتماعية والإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، أكدت مايا مرسي أن الدعم المالي المقدم من رجال الأعمال والأفراد لأسر الضحايا والمصابين، رغم أهميته، لا يمكن أن يعوض الأهالي عما فقدوه جراء الحادث.

وأشارت إلى أن الوزارة رصدت الاتهامات التي أُثيرت بشأن آليات توزيع التبرعات، مؤكدة أهمية التعامل مع هذه المساهمات بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق الشفافية في إدارة التبرعات وتوجيهها للأغراض التي جُمعت من أجلها.