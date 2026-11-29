كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن مشاركة نحو 137 متطوعًا و17 سيارة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري في جهود تقديم الدعم والمساندة لأسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق على مدار الساعة.

إعادة الروابط العائلية

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري تحركت منذ اللحظات الأولى للحادث لتقديم الدعم النفسي، والعمل على إعادة الروابط العائلية، إلى جانب تنظيم جهود التبرع بالدم للمصابين بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأضافت أن فرق الدعم قدمت خدمات متعددة لأسر المصابين والضحايا داخل المستشفيات وفي موقع الحادث، مشيرة إلى أن مشاهد إقبال المواطنين على التبرع بالدم عكست حالة كبيرة من التضامن والشهامة التي يتميز بها الشعب المصري.

توفير فرق من السيدات للتواجد مع الأطفال

وأوضحت أن الوزارة واصلت متابعة المصابين، ومن بينهم الحالات التي انتقلت إلى مستشفى أهل مصر عقب خروجها من مستشفيات وزارة الصحة، لافتة إلى وصول طفلين إلى المستشفى، مع توفير فرق من السيدات للتواجد مع الأطفال على مدار الساعة من خلال نظام المناوبات، لضمان تقديم الدعم والرعاية اللازمة لهما.