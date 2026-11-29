أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تقف جميعا صفا واحدا بجانب أسر الضحايا والمتضررين من حادث الوراق وستعمل جاهدة لتقديم كل الدعم لأسر الضحايا والمتضررين ليس الآن فقط ولكن على مدار الفترة القادمة.

وقال رئيس الوزراء - في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي لمتابعة تداعيات حادث الطريق الدائري بالوراق - "إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث بسرعة تحرك الحكومة والجهات المعنية بكامل أجهزتها ووزارتها وإمكانياتها للتعامل مع تداعيات هذا الحادث الأليم والاستثنائي".

وأضاف أن توجيهات الرئيس السيسي كانت تتضمن أولا ضمان تقديم كافة أوجه الرعاية القصوى للمصابين ومساندة أسر الضحايا والمتضررين والأهم من ذلك أن يتم حصر كل الخسائر التي نتجت عن الحادث وتقديم الرعاية.