نجح الفريق الطبي بمستشفى الطلبة بجامعة الأزهر في إجراء جراحة استئصال كلي للغدة الدرقية (Total Thyroidectomy) لأحد طلاب الجامعة، إثر إصابته بتضخم عقدي متعدد (Multinodular Goiter)، وقد خرج الطالب من المستشفى بحالة مستقرة بفضل الله.

وأكد الدكتور محمد النحاس، أستاذ جراحة العظام والمشرف العام على المستشفى، أن نجاح إجراء هذه الجراحة الدقيقة يعكس تطوُّر الإمكانات الطبية والجراحية بالمستشفى، وقدرته على تقديم خدمات علاجية متخصصة، وتلبية احتياجات طلاب الجامعة وفق أعلى معايير الكفاءة والأمان.

وتقدَّم المشرف العام على المستشفى بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإدارات مستشفيات: الحسين الجامعي، والسيد جلال، الجامعي والزهراء الجامعي؛ تقديرًا لدعمهم المستمر للمنظومة الطبية.

كما وجّه الشكر إلى الدكتور محمد عبد الخالق، مدير مستشفى الطلبة الجامعي، والفريق الجراحي الذي شارك في إجراء العملية، ويضم: الدكتور محمد عبد الخالق، والدكتور محمد ماجد، والدكتور طارق السيد، والدكتور هاني مرسي، والدكتور أحمد سليمان، والدكتور عبد الرحمن جمال.

وشمل الشكر كذلك فريق التخدير، ومنهم: الدكتور محمد علاء، والدكتور شادي مجدي، والدكتور موسى محمد ، وهيئة التمريض، ومنهم: خالد عبد الرحمن، وأحمد صفوت، وجميع العاملين بالمستشفى؛ تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في تقديم الرعاية الطبية للطلاب.