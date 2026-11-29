أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الطريق الدائري كان مضاءً بالكامل بنسبة 100% أثناء وقوع حادث اشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية أعلى الطريق بمنطقة الوراق، مشيرًا إلى أن الطريق مضاء حاليًا بالكامل.

لا توجد إضاءة بالطرق الرئيسية خارج المدن عالميًا

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الطريق الدائري يُعد طريقًا داخليًا، ويشهد حركة كثيفة من المركبات، ولذلك تتوافر به منظومة إضاءة كاملة، مؤكدًا أن الإضاءة كانت تعمل على امتداد الطريق بالكامل خلال وقوع الحريق.

وأضاف أن الطرق الرئيسية الواقعة خارج المدن لا تتوافر بها إضاءة عامة، وهو نظام معمول به في مختلف دول العالم، إذ يتم الاعتماد على العواكس المرورية لتحديد مسارات الطرق وتوفير عوامل السلامة لقائدي المركبات.

وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة ستدرس إضاءة بعض أجزاء الطرق الرئيسية الواقعة داخل المدن، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتحسين الرؤية أمام السائقين، خاصة في المناطق ذات الكثافات المرورية المرتفعة.