كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، التسلسل الزمني للتعامل مع حادث اشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، موضحًا أن الحادث وقع يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً، وامتدت النيران إلى عدد من السيارات المحيطة.

تفعيل غرف العمليات والأزمات

وقال وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي، إن مركز التحكم الرئيسي لوزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف تلقى البلاغ في تمام الساعة السادسة وتسع دقائق مساءً، وعلى الفور جرى تفعيل غرف العمليات والأزمات وإعلان خطة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد بالغرفة المركزية للأزمات بديوان عام الوزارة، ومركز التحكم الرئيسي، والمستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي للحادث.

وأضاف أنه جرى التنسيق الفوري مع الهيئة القومية للأزمات والطوارئ، واستدعاء الفرق الطبية المتخصصة وفرق الانتشار السريع، لتبدأ سيارات الإسعاف التحرك إلى موقع الحادث والتعامل مع المصابين.

وأوضح عبدالغفار أن أول سيارة إسعاف وصلت إلى موقع الحادث بعد 6 دقائق من تلقي البلاغ، فيما بلغ متوسط زمن وصول سيارات الإسعاف نحو 11 دقيقة، واكتمل وصول السيارات خلال 30 دقيقة، رغم الزحام المروري وإغلاق معظم المسارات في محيط الحادث.

التعاون مع رجال الحماية المدنية

وأشار إلى أن عدد سيارات الإسعاف المشاركة بدأ بـ13 سيارة، ثم ارتفع إلى 21 سيارة، وصولًا إلى نحو 39 سيارة إسعاف، شاركت في عمليات الإنقاذ ونقل المصابين بالتعاون مع رجال الحماية المدنية.

وأكد وزير الصحة أن التعامل مع الحادث حظي بمتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار الساعة، مع التوجيه بتعظيم أوجه الدعم المقدم للمصابين وأسر الضحايا، إلى جانب المتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء.