قال الفريق كامل الوزير وزير النقل إن إنارة الطرق تعمل علي جميع الطرق الرئيسية، مشيرا إلي أنه خلال حادث الدائري بالوراق كان الطريق الدائري مضاء .

وأشار وزير النقل، في كلمة له بالمؤتمر الصحفي للحكومة المنعقد في العاصمة الإدارية اليوم أنه هناك توجيها من الرئيس بإنارة أجزاء من الطريق الرئيسي داخل المدن في نطاق المحافظات وايضا الكباري داخل المدن الذي يوجد بها كباري مشاة.

وتابع الوزير أن كل طرق مصر حدث بها طفرة كبيرة في التطوير لكن يحدث بها حوادث طرق، مشيرا إلي أنه تم تشكيل لجنة لرفع النقاط السوداء التي يحدث بها حوادث متكررة لوضع علامات إرشادية وإنارة مثل هذه الطرق لتلاشي الحوادث بها .