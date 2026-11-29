أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أجهزة الدولة المعنية تحركت بتنسيق كامل منذ اللحظات الأولى لوقوع حادث الوراق، للتعامل مع تداعياته وتقديم الدعم اللازم للمصابين وأسر الضحايا والمتضررين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة الاستجابة للحادث.

مستوى الخدمات الصحية المقدمة

وأوضح مدبولي أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تابع منذ اللحظات الأولى للحادث إجراءات نقل المصابين إلى المستشفيات، لضمان سرعة حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى استمرار المتابعة الدورية لمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمصابين والاطمئنان على تطورات حالتهم.

وأشاد رئيس الوزراء بالموقف الذي أبداه الشعب المصري في التعامل مع تداعيات الحادث، مؤكداً أن المصريين قدموا نموذجاً مشرفاً وعظيماً في التضامن والتكاتف خلال هذه الظروف الصعبة.

وأشار إلى أن تكاتف أجهزة الدولة والمواطنين يعكس روح المسؤولية والتضامن المجتمعي في مواجهة الأزمات، مؤكداً استمرار متابعة الحكومة لكافة الإجراءات المتخذة للتعامل مع آثار الحادث، وتقديم أوجه الرعاية والمساندة للمصابين والمتضررين.