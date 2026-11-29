أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، استمرار جهود وزارة النقل لتطوير الطريق الدائري ورفع كفاءته، في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى السلامة والأمان على الطرق والحد من الحوادث.

إنشاء حارة مرورية منفصلة مخصصة للنقل الثقيل

وأوضح وزير النقل، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة للإعلان عن الإجراءات المتخذة للحد من حوادث الطرق، أن الوزارة تدرس إنشاء حارة مرورية منفصلة مخصصة للنقل الثقيل على الطريق الدائري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تنظيم حركة الشاحنات وتقليل التداخل بينها وبين باقي المركبات، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتعزيز عوامل الأمان.

وفيما يتعلق بملف إنارة الطرق، أشار الوزير إلى أن الطرق الرئيسية خارج المدن لا يتم إضاءتها بصورة مستمرة، وفقاً للنظم المتبعة في العديد من دول العالم، لافتاً إلى أن الطريق الدائري تتوافر به منظومة إنارة تعمل بكفاءة.

مواصلة أعمال تطوير الطريق الدائري

وشدد كامل الوزير على مواصلة أعمال تطوير الطريق الدائري، ضمن توجهات الوزارة للارتقاء بالبنية التحتية لشبكة الطرق، وتحسين ظروف القيادة وتقليل المخاطر المرورية.