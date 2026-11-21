نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي.

أحمد موسى يكشف تفاصيل تدخل كامل الوزير لحل مشكلات الركاب.. ولفتة إنسانية في محطة سيدي جابر

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن اهتمام الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالتعامل المباشر مع مشكلات المواطنين خلال جولاته التفقدية بمحطات السكك الحديدية، مشيرًا إلى حرصه على الاستماع لشكاوى الركاب والعمل على حلها، إلى جانب متابعة مستوى النظافة والخدمات داخل القطارات والمحطات.

الذهب



رغم موجة الهبوط.. هاني ميلاد يحسم الجدل بشأن الاستثمار في الذهب: ما زال الملاذ الآمن

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كملاذ آمن للادخار والاستثمار، رغم التراجعات الحادة التي شهدتها أسعاره مؤخرًا، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار ليس ظاهرة جديدة في تاريخ المعدن الأصفر.

أحمد موسى يكشف تفاصيل ملف الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.. والدبيبة يؤكد: لن نتخذ إجراء يضر مصر

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل ما دار خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بشأن ملف مذكرة ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، التي أُبرمت خلال فترة حكومة فائز السراج.

الرئيس اللبناني جوزيف عون

الرئيس اللبناني: استقلالنا لم يكتمل يومًا.. والوطن يُقاس بتأمين المستقبل لا بالصمود فقط

أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، بمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، أن استقلال لبنان "لم يكتمل يوما" رغم مرور أكثر من ثمانية عقود على تحقيقه، مشدداً على أنه لا بديل للبنانيين عن وطنهم، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

«الأطماع في سيناء لم تتوقف».. أحمد موسى يشيد بموقف السيسي من مخطط التهجير

أكد الإعلامي أحمد موسى أن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترحات تهجير الفلسطينيين يمثل موقفًا تاريخيًا لحماية الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن مذكرات جو بايدن تضمنت إشارة إلى إدراكه المسبق بأن الرئيس المصري لن يوافق على هذا الطرح.

وزير الخارجية: لا بديل عن تسوية قانونية ملزمة وإدارة مشتركة لسد النهضة

شدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على ضرورة التوصل إلى تسوية قانونية ملزمة بشأن سد النهضة، تضمن إدارة حكيمة ومشتركة للسد خلال فترات الجفاف المستدام، مؤكدا أن حق إثيوبيا في التنمية لا ينتقص من حق مصر في الحياة.

وزير التعليم الأسبق: الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة جبارة في تحليل البيانات الضخمة

قال الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن الهدف الأهم في المرحلة الراهنة هو تزويد الطالب بالمهارات المفتاحية التي تمكّنه من التعامل الواعي والفعّال مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن هذه التكنولوجيا تُعد أداة مساعدة عالية الكفاءة، لا سيما في التعامل مع البيانات الضخمة التي تفوق قدرة الإنسان التقليدية على المعالجة والتحليل.

متحدث الخارجية: مصر والسودان ترفضان الإجراءات الأحادية المُضرِّة بالأمن المائي لدولتي المصب

أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الأمن المائي يمثل قضية بالغة الأهمية والحساسية بالنسبة لمصر والسودان، مشيرًا إلى توافق مواقف البلدين بشأن رفض الإجراءات الأحادية التي من شأنها الإضرار بحقوق دولتي المصب في مياه الأنهار المشتركة.

أستاذ علوم سياسية: التعنت الإسرائيلي يعطل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة غزة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك العديد من الاستحقاقات المؤجلة المتعلقة بقطاع غزة، والتي كان من المفترض تنفيذها ضمن المرحلة التالية من خطة السلام، وفي مقدمتها المهام التنفيذية لمجلس السلام، ودخول اللجنة التكنوقراطية الموجودة في القاهرة إلى القطاع، لتسلم المهام من حركة حماس، والبدء في تنفيذ الخطوات التدريجية المتفق عليها.

التربية

هل تساعد التربية الانفعالية الأطفال على التحكم في الغضب؟.. استشاري صحة نفسية يوضح

تلعب التربية الانفعالية منذ الطفولة دورًا أساسيًا ومحوريًا كبيرًا في بناء شخصية متوازنة قادرة على التعامل مع المواقف الصعبة دون اندفاع أو إيذاء الآخرين، فضلاً عن أن التربية السليمة تساهم في تهذيب الاستعدادات الوراثية المرتبطة بالغضب.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن إدارة الغضب تبدأ من الوعي بالمشاعر والقدرة على التعبير عنها بصورة سليمة، مشيرًا إلى أن التربية الانفعالية منذ الطفولة تلعب دورًا أساسيًا في بناء شخصية متوازنة قادرة على التعامل مع المواقف الصعبة دون اندفاع أو إيذاء الآخرين.