كشف الناقد الرياضي محمد مهدي تفاصيل تحركات اتحاد الكرة لإنهاء ملف المستحقات المالية والشرط الجزائي للجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، إلى جانب كواليس الاتفاق المالي مع علي ماهر المدير الفني الجديد للفراعنة، وموعد اعتماد عقوده رسميًا.

وقال مهدي، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "من المقرر أن يتم تسليم الشيك الخاص بمستحقات الجهاز الفني السابق غدًا الاثنين، ويتضمن الشرط الجزائي ومستحقات متأخرة، على أن يتم إنهاء الملف بشكل كامل خلال الأيام المقبلة".

وأضاف: "اتحاد الكرة أجرى محاولات خلال الأيام الماضية للتفاوض مع حسام حسن من أجل التنازل عن جزء من الشرط الجزائي، لكن المدير الفني تمسك بالحصول على مستحقاته كاملة، وده حقه".

وتابع: "الدكتور خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، عمل خلال اليومين الماضيين بشكل جاد مع الإدارة المالية لمراجعة العقود والمستحقات الخاصة بحسام وإبراهيم حسن، والتأكد من عدم وجود مكافآت متأخرة مستحقة لهما".

وأوضح: "هناك اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة يوم الخميس المقبل، ومن المنتظر خلاله اعتماد تسوية المستحقات والشرط الجزائي وإنهاء هذا الملف بصورة نهائية".

وانتقل محمد مهدي للحديث عن عقد علي ماهر، قائلًا: "اتحاد الكرة عقد جلسات مع علي ماهر خلال اليومين الماضيين، بحضور خالد الزنداني وعماد الشربيني، لمناقشة تفاصيل التعاقد والمقابل المالي الخاص به وبالجهاز المعاون".

وأضاف: "علي ماهر لم يتحدث عن الأمور المالية قبل مباراتي مالاوي، وطلب التركيز في المباراتين أولًا، على أن يتم فتح ملف المقابل المادي بعد انتهائهما، وهو ما حدث بالفعل خلال الاجتماع الأخير".

وأشار إلى أن راتب علي ماهر سيصل إلى نحو 2 مليون و100 ألف جنيه شهريًا، شاملًا الضرائب، مؤكدًا أن المدير الفني لم يطلب أي زيادة مالية عن القيمة نفسها التي كان يحصل عليها الجهاز الفني السابق.

وأوضح: "علي ماهر تولى الاتفاق على المقابل المالي الخاص بالجهاز المعاون، وسيتم تحديد راتب كل فرد بشكل منفصل، على أن يتم توثيق العقود خلال الأيام المقبلة واعتمادها رسميًا في اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس".

واختتم تصريحاته بالكشف عن أحد شروط التعاقد، قائلًا: "تم الاتفاق على أنه في حالة عدم الوصول إلى نصف نهائي أي بطولة قارية مقبلة، يتم فسخ العقد تلقائيًا دون دفع أي شرط جزائي، ولا توجد مشكلة في الجوانب المالية الخاصة بالتعاقد مع علي ماهر".