أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن خالص عزائه ومواساته للشعب المصري ولأسر ضحايا الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مؤكدًا أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها تقف إلى جانب أسر الضحايا والمصابين وجميع المتضررين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد الدكتور مصطفى مدبولي اليوم / الأحد / عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء لمناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرق بحضور وزراء النقل و التضامن والصحة والبترول والإعلام.

وقال رئيس الوزراء "أجدد في البداية خالص العزاء والمواساة لكل جمهور الشعب المصري ولأسر ضحايا الحادث الأليم، ونتضرع جميعًا إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء الكامل والتام، في حادث أفجعنا جميعًا وأفجع الأمة المصرية كلها".

وأضاف "أن الدولة تقف كلها صفًّا واحدًا إلى جانب أسر الضحايا والمصابين وجميع المتضررين من هذا الحادث، وتشاركهم أحزانهم، ولن نتأخر أبدًا عن تقديم أي دعم لهم، ليس الآن فقط، بل على امتداد الفترة القادمة".